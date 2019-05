Divers

28/05/2019

Arrestation



Des éléments de la brigade des motards relevant du district de sûreté de Mediouna ont été contraints, samedi soir, de dégainer leurs armes de service sans les utiliser, lors d'une intervention pour arrêter un suspect ayant exposé les policiers à un danger sérieux et imminent, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Une patrouille de police était intervenue pour arrêter le mis en cause qui conduisait son triporteur d'une manière entravant la circulation, fait savoir la DGSN dans un communiqué, précisant que le suspect a refusé d'obtempérer et, après être descendu du triporteur, a menacé les policiers avec une arme blanche de grande taille, les obligeant à dégainer leurs armes de service sans les utiliser. Les éléments de la police ont pu ainsi éliminer le danger que représentait le prévenu activement recherché après son identification, conclut la même source.



Drogue



Le service préfectoral de la police judiciaire d'Agadir a procédé dimanche, sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à la saisie d'une cargaison de chira et de cocaïne à bord d'une voiture légère à Imintanoute, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Lors de cette opération, le conducteur d'une voiture légère a été appréhendé alors qu'il quittait une aire de repos sur l'autoroute reliant les villes de Marrakech et Agadir, souligne la DGSN dans un communiqué, précisant que l'opération de fouille s'est soldée par la saisie de 500 kg de plaquettes de chira (résine de cannabis) prêtes à la vente et de 42 g de cocaïne.

Les recherches sont en cours pour arrêter le mis en cause principal qui a pris la fuite après avoir été identifié par les services de sécurité, indique la même source, ajoutant qu'un avis de recherche national a été lancé à son encontre pour trafic de drogue.