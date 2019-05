Divers

27/05/2019 Libé

​Arrestation



Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca ont procédé, vendredi, sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, à l'arrestation de deux ressortissants espagnols, accompagnés de deux Marocains, pour leur implication présumée dans une affaire de possession d'une quantité d'or soupçonnée provenir ou être liée à des activités criminelles.

Les recherches et investigations menées dans le cadre de cette affaire ont permis d'interpeller les quatre suspects à bord d'un véhicule immatriculé à l'étranger, en possession de 78 plaques d'or, d'un poids total de 11,7 kg, à la recherche d'acheteurs potentiels, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Les plaques d'or saisies ont été transférées au laboratoire de la police scientifique et technique pour expertise, ajoute la DGSN dans un communiqué, faisant savoir qu'une enquête judiciaire a été ouverture sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer l’origine de cette quantité d'or et si elle provient d'actes criminels, et d'élucider tous les actes criminels éventuels attribués aux quatre mis en cause.



Journées de

sensibilisation



L’Agence du bassin hydraulique de Sebou (ABHS) lancera mardi prochain une série de journées de sensibilisation aux dangers de la baignade dans les retenues des barrages, destinées principalement aux élèves.

Cette campagne vise la sensibilisation des populations avoisinant les retenues des barrages et des citoyens qui s’y rendent pour se divertir et se distraire, aux risques potentiels de noyades, indique l’ABHS, notant que les retenues des barrages ‘’donnent l’impression de lieux paisibles et tranquilles, alors qu’elles sont extrêmement dangereuses pour la baignade’’. Le lancement des journées de sensibilisation aura lieu le 28 mai au collègue Zghira (Barrage Al Wahda Province Ouazzane) et au collègue Sidi Chahed (Province Moulay Yaacoub) le jeudi 30 mai.

Cette campagne de sensibilisation, qui se poursuivra jusqu’au début du mois de septembre, sera marquée par la distribution de dépliants et la mise en place d’affiches et de banderoles, destinées à sensibiliser les habitants aux dangers de la baignade dans les retenues des barrages. Une dizaine de cas de noyade ont été enregistrés dans les retenues de barrages au niveau du bassin de Sebou au cours de l’année 2018, rappelle l’ABHS, précisant que le danger de ces lacs consiste principalement dans la densité de leurs eaux et de leurs profondeurs qui dépassent parfois les 100 mètres.