Divers

23/05/2019

Arrestation



Le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger a procédé, mardi soir, sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à l'arrestation de trois individus en possession de 8.395 comprimés psychotropes.

L'arrestation des mis en cause intervient dans le cadre des efforts soutenus déployés par les services de sûreté pour lutter contre le trafic des psychotropes, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), ajoutant que les suspects ont été interpelés en flagrant délit de possession de comprimés psychotropes, notamment ceux de type ecstasy (1.000 comprimés).

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue d’élucider les circonstances exactes de cette affaire, selon la même source.



Conférence



‘’La migration au Maroc et ailleurs : Dynamiques locales, globales et transnationales’’ est le thème de la sixième conférence annuelle des sciences sociales, qui se tiendra les 25 et 26 mai à Ifrane. Initiée par l’Université Al Akhawayn, cette édition a pour objectif d’élargir la compréhension du phénomène de la migration, qui constitue l'un des ''enjeux incontournables et cruciaux de notre temps''.

La rencontre réunira des chercheurs de toutes les branches des sciences sociales, qui apporteront leurs contributions à l’enrichissement des connaissances sur le phénomène migratoire et les enjeux qui en découlent, autant au Maroc qu’ailleurs dans le monde.

Les échanges s’articuleront autour de l’histoire de la migration, les itinéraires migratoires, les migrations et la vie familiale, le travail migratoire, la fuite des cerveaux, les communautés issues de la migration, les réfugiés et les personnes déplacées, la migration dans la vie politique et les représentations de la mobilité humaine.

D’autres thèmes seront également soumis au débat, dont ‘’genre et migration’’, ‘’identité et migration’’, ‘’migration et question religieuse’’, ‘’migration et intégration sociale’’, ‘’migration et droits humains’’, ‘’migration et sécurité internationale’’, ‘’migration et changements climatiques’’ et ‘’migration, mondialisation et dynamiques transnationales’’.

La veille de la conférence, la Faculté des humanités et des sciences sociales de l'Université Al Akhawayn organisera des ateliers sur les stratégies de recherche et de publication destinées aux jeunes chercheurs en général, et aux doctorants en particulier.

D’après le rapport sur la migration internationale de l’ONU, 258 millions d’individus, ou 3,5% de la population mondiale, vivaient dans des pays autres que les leurs en 2017. Environ 25 millions d’entre eux étaient des réfugiés.