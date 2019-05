Divers

11/05/2019

Urbanisme



Le conseil de la commune de Fès a élaboré un cahier des charges sur l’aménagement des façades extérieures des constructions, dans le but de revaloriser le paysage urbanistique de la ville.

Ce projet, adopté mardi en session ordinaire du mois de mai, concerne les nouvelles constructions et celles rénovées, afin de créer un ‘’cadre unifié et homogène’’ régissant les relations de partenariat entre la commune, les promoteurs immobiliers et les porteurs de projets.

La commune de Fès avait approuvé divers cahiers de charges relatifs à l’aménagement des lotissements, notamment en ce qui concerne les routes, l’éclairage et la signalisation, pour rendre obligatoire la mise en place des cahiers des charges spécifiques à l’aménagement des façades extérieures des constructions.

Ce document a été élaboré sur la base de l’expérience sur le terrain des services de la commune qui ont constaté une série de dysfonctionnements et de déséquilibres résultant du manque d’un cadre portant organisation du service. Il a été finalisé après un long débat avec les divers intervenants dans le domaine, dont des institutions publiques, des architectes, des bureaux d’études et des opérateurs économiques.



Drogue



La brigade mobile de douanes d’Assilah, relevant de la Direction régionale des douanes et impôts indirects, a saisi, dans la nuit de mardi à mercredi, plus de quatre tonnes de résine de cannabis dans le sud de Tanger.

“Dans le cadre de la lutte contre toute forme de trafic, notamment le trafic de stupéfiants, une équipe de la brigade mobile d’Assilah a réussi, mardi vers 11h30, à saisir une voiture utilitaire transportant 4,075 kg de résine de cannabis”, a déclaré à la presse Rachid Lhimer, chef de la brigade mobile.

Il a fait savoir qu’une embuscade tendue par les éléments de la brigade de la douane sur la route n° 4603, au niveau de la commune de Hjar Nhal, a permis d’immobiliser le véhicule, qui portait des plaques d'immatriculation falsifiées, ajoutant que la voiture transportait quelque 125 paquets de près de 33 kg chacun.

M. Lhimer a noté que l’unité d’intervention a été soutenue par deux patrouilles relevant des brigades de Tanger-ville et de Tanger-port. Le véhicule ainsi que sa cargaison ont été remorqués au siège de la brigade mobile de Tanger pour complément d’enquête, a-t-il précisé.