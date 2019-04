Divers

29/04/2019 Libé

Botola D1



Le Difaâ d’El Jadida s’est imposé à domicile face au Moghreb de Tétouan (2-0), samedi en match de la 26è journée du Botola Maroc Telecom D1 de football.

Les deux réalisations doukkalies ont été l’œuvre de Saimon Msuva, auteur d’un doublé (64è, 73è).

Grâce à cette victoire, le DHJ rejoint le Hassania d’Agadir, l’Ittihad de Tanger et l’Olympic de Safi à la 3è place avec 36 points, alors que le MAT occupe la 14è position avec 25 unités.

Comptant pour la même journée, le Chabab Rif Al Hoceima et le Mouloudia d'Oujda ont fait match nul (1-1) tandis que la rencontre entre l’Olympique de Khouribga et l’Olympic de Safi a connu un festival de buts et s’est soldée sur le score de quatre buts partout.



Sacre marocain

en beach-volley



La sélection marocaine masculine de beach-volley a remporté, samedi à Abuja, le championnat d'Afrique des nations seniors (Nigeria 2019) de la discipline.

Les volleyeurs nationaux, qui avaient déjà assuré leur qualification pour le Mondial 2019, prévu à Hambourg en Allemagne, ont battu en finale leurs homologues du Rwanda sur le score de deux sets à zéro (21-16 et 21-18).

Il s'agit de la deuxième consécration sur la scène africaine de la sélection marocaine, conduite par l'ex-international Rachid Bouchdouk, après son sacre en 2017.

A noter que l’équipe nationale n'a concédé aucun set lors de cette compétition.

En match de classement pour la 3ème place, le Mozambique a battu la Sierra Leone (2-0).



Trophée Hassan II

de golf



Le Sud-Africain Erik Van Rooyen s’est illustré et a occupé le fauteuil de leader du 46è Trophée Hassan II de golf, à l'issue de la 3è et avant-dernière journée, disputée samedi.

Avec un (-8) au total, Van Rooyen, 7è lors de la deuxième journée (-3), a devancé l’Espagnol Jorge Campillo (-7) et l’Américain Sean Crocker (-6).

La concurrence pour le titre de cette édition s'annonçait déjà très rude, surtout après la sortie prématurée dès la deuxième journée du tenant du titre français Alexander Levy.

Le 46e Trophée Hassan II et la 25è Coupe Lalla Meryem, qui se tiennent du 22 au 28 avril au mythique Royal golf Dar-Essalam sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI, sont devenus des rendez-vous incontournables pour les férus de la petite balle blanche.