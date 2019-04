Divers

23/04/2019

Cérémonie commémorative



Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, a représenté, dimanche à Kumasi (Ghana), Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la cérémonie de commémoration du 20ème anniversaire de règne de Sa Majesté le Roi Ashanti, Otumfuo Osei Tutu II.

Plusieurs hauts responsables gouvernementaux ghanéens et dignitaires étrangers ont pris part à cette commémoration.



Don Royal



Une commission Royale conduite par Mohamed Saâd Eddine Samij de la chancellerie Royale a procédé, dimanche à Tétouan, à la remise d'un don aux chorfas et adeptes de la Zaouïa Harakiya. La remise du don Royal s'est déroulée lors d'une grande cérémonie religieuse tenue en présence notamment du gouverneur de la province de Tétouan, des membres du Conseil local des oulémas, de plusieurs personnalités civiles et militaires, des élus et des adeptes de la Zaouïa Harakiya.