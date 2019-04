Divers

13/04/2019 Libé

CAN U17

La sélection nationale marocaine U17 a effectué jeudi dernier une nouvelle séance d'entraînement au stade Jakaya Kikwete Youth Park de Dar Es Salam (Est de la Tanzanie) en prévision de la 13ème édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2019) qui débute dimanche 14 avril.

Cette séance a été l'occasion pour le coach des Lionceaux de l'Atlas, Jamal Sellami, d'examiner les aspects technique, tactique et physique de la préparation pendant quatre-vingt dix minutes.

Lors du 1er tour de la compétition, le Onze national sera logé dans le groupe B composé des sélections du Sénégal, du Cameroun, vainqueur du tournoi en 2003 et de la Guinée.

Le groupe A comprend le pays hôte, la Tanzanie, le Nigeria, double champion d’Afrique en 2001 et 2007, l’Angola et l’Ouganda.

Voici, par ailleurs, le programme avec horaires des matchs de l'équipe nationale marocaine :

Lundi 15 avril :

15h00: Maroc-Sénégal au stade de Chamazi à Mbagala

Jeudi 18 avril :

12h00: Cameroun - Maroc au stade Chamazi à Mbagala

Dimanche 21 avril :

14h00: Guinée - Maroc au stade Chamazi à Mbagala.



Championnat D2

Le championnat national de seconde division de football se poursuivra ce samedi à partir de 16 heures pour le compte de la 28ème journée selon le programme (avec arbitres) qui suit :

ASS-CJBG au stade Boubker Amer à Salé (Yassine Bouslim)

CAK-CRS au stade municipal à Khénifra (Abdelaziz Lamssalek)

JSKT-OD au stade municipal à Kasbat Tadla (Reddad Daki)

JSM-RBM au stade Cheikh Laghdaf à Laâyoune (Redouane Jiyed)

MAS-WST au complexe sportif de Fès (Karim Sabry)

RAC-WAF au stade Père Jégo à Casablanca (Mohamed Nhayeh)

RCAZ-IZK au stade El Abdi à El Jadida (Adil Zourak)



Tour international

cycliste du Maroc

Le Grec Tzortzakis Polychroniset a remporté jeudi la 7ème étape du Tour international cycliste du Maroc-2019, alors que le Belge Laurant Evrard a conservé son maillot jaune.

Polychroniset a sillonné les beaux paysages entre la capitale spirituelle Fès et la capitale ismaïlienne Meknès en 3h34min10sec (144km), devant le Français Theo Menant et le Dominicain Milan Jimenez Diego.

Chez les Nationaux, Lahcen Sabbbahi a franchi la ligne d'arrivée à la 8è position, huit secondes derrière le leader. Le Marocain Mehdi Choukri a de son côté arraché le maillot bleu du meilleur jeune, alors que le Belge Abram Stockman s'est adjugé le prix du meilleur grimpeur et le Français Theo Menant le maillot vert du meilleur classement selon les points (39 pts).

Dans le haut du classement, le Belge Laurent Evrard du team algérien (CCS - Sovac) a conservé son maillot jaune pour la cinquième étape consécutive (27h29min39sec), avec 4min27sec d'avance sur le Britannique Bradbury Edmund (Memil Pro) et le Français Pijourlet Louis (Vendée U Pays de la Loire).



Mondiaux de beach-volley

Les équipes nationales féminine et masculine de beach-volley se sont qualifiées pour les championnats du monde des moins de 21 ans (U21) Thaïlande-2019, à la faveur de leurs résultats respectifs aux championnats d’Afrique.

Aux championnats continentaux, qui se sont déroulés du 2 au 9 avril en Egypte, la sélection masculine a remporté trois matchs sur les quatre disputés, compostant ainsi son ticket pour la compétition mondiale, prévue en juin prochain, indique la Fédération Royale marocaine de volley-ball (FRMVB).

Chez les dames, la sélection marocaine s'est imposée à trois reprises sur les cinq rencontres disputées, ajoute la FRMVB dans un communiqué.

Il s’agit de la troisième participation des sélections nationales féminine et masculine au championnat du monde, rappelle-t-on.