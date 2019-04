Divers

Coupe du Trône



La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) annonce que le tirage au sort du 4ème tour préliminaire de la Coupe du Trône saison 2018-2019 aura lieu mercredi 17 avril 2019 à partir de 11h00 au siège de la Ligue nationale du football professionnel (LNFP) sis à l'avenue Annakhil, quartier Hay Riad, Rabat.

A cette occasion, la FRMF invite les représentants des clubs de D2 de la LNFP et les clubs de la Ligue nationale du football amateur (LNFA) qualifiés à l'issue du tour préliminaire à assister au tirage au sort.



EN U18



La sélection nationale marocaine U18 s'est largement imposée face à son homologue tanzanienne sur le score de 4 buts à 1, mercredi dernier au stade Burj Al Arab d'Alexandrie en Egypte pour le compte du tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF).

Les poulains de Zakaria Aboub ont signé leur deuxième succès grâce au triplé d'Achraf Gharib (23e, 25e, 26e) et à la réalisation de Mohamed Ayman Ouhati (80e).

Lors de son troisième match affrontera son homologue égytpienne aujourd’hui.

Le tournoi UNAF, qui se poursuivra jusqu'au 14 avril, connaît également la participation des sélections kényane et algérienne.



Futsal



La sélection nationale de football en salle s'est inclinée face à son homologue belge sur le score de 3 buts à 2, mercredi dernier à la salle Taib Bakkali de Tétouan en match amical.

Les deux réalisations des Nationaux ont été inscrites par Youssef Mazrai et Abdellatif Fati.

C'était le deuxième match amical entre les deux sélections après le premier remporté, lundi dernier par les hommes de Hicham Deguig (3-1).

Pour l'équipe nationale, cette double confrontation sert de préparation aux prochaines échéances.