Divers

09/04/2019

Message Royal



Le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a remis, dimanche à Kigali, un message écrit de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Président de la République du Rwanda, Son Excellence Paul Kagame, à l'occasion de la commémoration du 25ème anniversaire du génocide de 1994.

"J’ai remis un message écrit de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Président de la République du Rwanda à l’occasion de la 25ème commémoration du génocide de 1994 afin d’exprimer la solidarité du Maroc avec le peuple rwandais et réaffirmer sa forte détermination à consolider les relations maroco-rwandaises à tous les niveaux", a-t-il indiqué.

"Son Excellence Paul Kagame m'a chargé de transmettre à SM le Roi ses salutations et sa considération du rôle de premier plan que joue le Souverain au niveau continental", a-t-il conclu.



Plan Santé



Le Maroc est déterminé à mener à bien le chantier de généralisation de la couverture médicale, en tant que l'un des principaux axes du "Plan Santé 2025", a assuré, samedi à Casablanca, le ministre de tutelle Anass Doukkali.

La trame de fond dudit plan n’est autre que l’amélioration de la qualité de la gouvernance du secteur, à travers la rationalisation des affectations des ressources et l’efficience de leur utilisation, a dit le ministre au cours des travaux du 2ème Congrès arabe de santé publique.

Les mesures programmées et les initiatives entreprises devront promouvoir le système national de la santé, en harmonie avec les engagements du Maroc en termes de réalisations des Objectifs de développement durable (ODD) à l’horizon 2030, a-t-il expliqué.