Divers

08/04/2019 Libé

Arrestation



La brigade de la police judiciaire de Salé a procédé, samedi, à l’interpellation de quatre individus, dont deux aux antécédents judiciaires, pour leur implication présumée dans une affaire d’enlèvement, de séquestration et de demande de rançon.

Les services de la sûreté nationale de la ville de Salé avaient reçu vendredi après-midi une plainte d’un citoyen accusant des inconnus d’avoir enlevé son fils âgé de 22 ans et de demander une rançon de 4.000 DH, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que les opérations d’investigations et de recherches ont permis d'interpeller l’un des mis en cause en flagrant délit de réception de la rançon.

La poursuite des investigations a permis l’arrestation de trois autres individus présumés impliqués dans ces actes criminels et la libération de la victime qui était séquestrée dans une maison abandonnée, outre la saisie de deux couteaux, de comprimés psychotropes et de téléphones portables, ajoute le communiqué.

Les quatre prévenus ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, a précisé la même source, notant que la victime a également fait l’objet d’une enquête judiciaire puisqu'il s’est avéré qu’elle aurait été impliquée dans une affaire de vol avec violence dont a été victime l’un des mis en cause.



Robotique



Le coup d'envoi du championnat arabe de robotique "Arab Robotics 2019" a été donné, vendredi soir à Amman, avec la participation de plus de 70 équipes de 12 pays arabes, dont le Maroc. Le Royaume est représenté à cette compétition par l'équipe Apollo de Casablanca, composée de cinq enfants âgés de 12 à 15 ans, et qui a occupé la cinquième place lors de la compétition nationale de robotique, tenue en février dernier dans la capitale économique avec la participation de 44 équipes de différentes villes du pays.

L'entraîneur de l'équipe marocaine, Younis Zrari, a déclaré à la MAP que l'équipe Apollo s'attèlera à représenter dignement le Maroc lors de cette compétition, en dépit de la participation d'équipes qui ont plus d'expériences dans ce domaine.

Le championnat, organisé par l'Association arabe de robotique (ARA), a pour objectif de promouvoir la recherche en robotique dans le monde arabe et à sensibiliser les jeunes des pays arabes à la culture et à la science de la robotique. Les concurrents devront, trois jours durant, démontrer leurs compétences et faire preuve d'ingéniosité pour remporter le Prix du champion arabe en robotique, outre les prix de la programmation, du travail en équipe et de la recherche scientifique.