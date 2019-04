Divers

06/04/2019

Olympiades



Plus de 130 élèves, filles et garçons confondus, ont participé à la deuxième édition des olympiades provinciales de la langue française organisées dernièrement à Meknès. Selon un communiqué de l'Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Fès-Meknès, cette deuxième édition initiée en collaboration avec la Direction provinciale de l’éducation a enregistré une hausse quant au nombre des élèves et des établissements participants. Ces olympiades ont pour objectif de "renforcer le rayonnement de la langue française, promouvoir au Maroc l’excellence en cette langue, considérée en tant qu’outil d’interculturalité". Le communiqué a indiqué, par ailleurs, que plusieurs élèves issus des différents établissements scolaires publics et privés, ont pris part aux éliminatoires du concours international "Le défi de la lecture arabe". Huit élèves ont été retenus pour représenter la province dans la phase des éliminatoires régionales.



Université



La Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'El Jadida (FSJES) a organisé, mercredi, la première édition de son "Open Day", sous le thème "Ensemble pour développer l'employabilité, promouvoir l’innovation et améliorer la performance".

Par l’organisation de cet Open Day, la Faculté cherche à renforcer son ouverture sur son environnement socio-juridico-économique afin de nouer des relations gagnant-gagnant en faveur des étudiants et lauréats et de ses partenaires. En ouvrant récemment les inscriptions en cycle doctoral, elle vient ainsi d’étoffer ses offres de formation se concentrant sur la gestion et le Droit et se retrouvant en parfaite symbiose avec les besoins du marché du travail, avec l'ambition de créer un espace d’échange permanent dans le but de renforcer une interactivité positive et de promouvoir toutes les synergies issues de cet échange. Tout en souhaitant la transformation de cette manifestation en un rendez-vous annuel à même de stimuler l'esprit de l'entrepreneuriat et d'ouverture chez les étudiants, le vice-président de l'Université Chouaib Doukkali, Mohamed Sahabi, a indiqué que l'objectif de cette première édition est de promouvoir l'interaction de la FSJES avec son environnement pour l'instauration d'un véritable dialogue innovant en matière des formations offertes, mais aussi l'organisation de visites d’entreprises pour les étudiants, la facilitation de l’accès aux stages et de leur insertion socioprofessionnelle, ainsi que la création d’un cluster entre les entreprises et l'Association-FSJES.