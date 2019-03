Divers

Cross-country



Le Maroc s’est adjugé la médaille d’argent dans l’épreuve du relais mixte, disputée samedi matin à Aarhus (Danemark), dans le cadre des 43èmes Championnats du monde de cross-country.

L’équipe marocaine, composée de Soufian El Bakkali (vice-champion du monde du 3000 steeple), Kaoutar Farkoussi, Abdelaati Iguider (médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Londres et mondiaux de Pékin sur 1500m) et Rababe Arafi (médaillée de bronze en Coupe continentale sur 1500m), s’est classée deuxième en bouclant les 8.070 m en 26min22sec, derrière l’équipe ethiopienne (25:49), alors que le Kenya est arrivé à la troisième place (26:29).

Au classement par équipes, le Maroc a terminé quatrième.



Boxe



Le Marocain Mohamed Mostahsane, président de la Confédération africaine de boxe et membre du bureau exécutif de la Fédération Royale marocaine (FRMB) a été élu président par intérim de l'Association internationale de la discipline (AIBA).

La nomination de M. Mostahsane, qui remplace l'Uzbek Gafur Rakhimov, contraint à la démission par le Comité international olympique (CIO), est la première dugenre dans l'histoire du sport noble marocain, arabe et africain. Selon un communiqué de la FRMB,, le bureau exécutif de l'AIBA a tenu une réunion le 23 mars pour discuter et à examiner les mesures à l’issue desquelles sera élu le nouveau président, en confiant la fonction la gestion à M. Mostahsane pour prendre les commandes de l'AIBA au cours d'une période transitoire qui s'étalera jusqu'à la fin de la saison, et ce en vue de préparer la prochaine étape qui connaîtra l'élection d'un nouveau président. Dans ce sens, il a été officiellement annoncé, vendredi, que M. Mostahsane dirigera l'AIBA, après avoir recueilli 23 votes secrets contre deux abstentions. Il est à rappeler que M. Mostahsane a été élu à l'unanimité président de la Confédération africaine de boxe et premier vice-président de l'AIBA lors de l'assemblée générale élective tenue en novembre 2018.



Futsal



Fath Settat a célébré, vendredi à domicile, son cinquième titre de champion national de football en salle (futsal), en dépit de sa défaite (4-6) face à son dauphin, Lokous Ksar Kébir, lors de la 22ème et dernière journée de cette compétition.

Fath Settat, auteur de 19 succès et trois défaites, réalise un doublé retentissant, quelques semaines après avoir décroché la Coupe du Trône pour la deuxième fois de son histoire.

Grâce à une attaque prolifique (130 buts), le club de la Chaouia, conduit par l'entraîneur Hassan Barra, a largement dominé les autres concurrents avec 57 points, terminant sa campagne victorieuse à 11 longueurs de Loukous et à 13 unités de l’Atletico Kénitra.



Tennis



La sélection marocaine de tennis affrontera, les 5 et 6 avril à Marrakech, son homologue lituanienne dans le cadre du groupe II (zone Europe-Afrique) de la Coupe Davis.

Le comité d'organisation tiendra le 2 avril une conférence de presse au Royal Tennis Club de Marrakech en marge du tirage au sort qui se déroulera à 11H45, indique vendredi un communiqué de la Fédération Royale marocaine de tennis (FRMT).

La sélection marocaine en lice est composée de Lamine Ouahab, Adam Moundir, Anas Fettar, Amine Ahouda, Yassir Kilani, outre le capitaine de l'équipe Mehdi Tahiri.