Divers

01/04/2019 Libé

Arrestation



Le service régional de la police judiciaire d'Al Hoceïma a arrêté, samedi, deux individus, âgés de 21 et 26 ans, présumés impliqués dans un double meurtre avec préméditation, à l'arme blanche, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les services de sûreté nationale avaient constaté, tôt vendredi, deux corps sans vie de deux individus de sexe masculin présentant des blessures profondes, abandonnés dans un chantier de construction, précise la DGSN dans un communiqué, ajoutant que les enquêtes et investigations ont permis d'élucider cette affaire et d’arrêter les présumés impliqués dans ces actes criminels.

Les premiers éléments de l'enquête ont révélé qu'un des prévenus a un lien familial avec l'une des victimes et que le crime a été commis dans une maison avant qu'on ne se débarrasse des cadavres dans un chantier de construction, explique le communiqué, notant que les motifs derrière ce crime sont relatifs à des règlements de comptes autour de sommes d'argent.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet en vue d'élucider toutes les circonstances de ce crime, conclut la DGSN.



Palmiers



Un incendie, qui s'est déclaré vendredi soir dans l’oasis de Tighmert relevant de la province de Guelmim, a ravagé environ 100 palmiers sur une superficie de 2 ha, a-t-on appris auprès de la Protection civile.

L’incendie, qui a éclaté vers 20H00 au niveau du douar Ait Bakkou dans la commune d’Asrir, n’a fait aucune perte en vie humaine, a-t-on précisé de même source.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional de l’agriculture, Mohamed Dafroui, a relevé que l’intervention des éléments de la Protection civile, de la direction de l’agriculture, avec l’appui des autorités locales et de la population, a permis de circonscrire le sinistre dans les premières heures de samedi. Les raisons de cet incendie n’ont toujours pas été déterminées.

Lundi dernier, 850 palmiers sur une superficie estimée à 94 hectares ont été ravagés par un incendie similaire qui s'est déclaré dans la même oasis, au niveau des douars Aït Khannous, Ait Bakkou et Ait Massoud.