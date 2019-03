Divers

28/03/2019

Formation



L’Université Abdelmalek Essaadi (UAE) et la multinationale chinoise Huawei, leader des solutions dans le domaine des technologies de l’information et des communications (TIC), ont signé, mardi à Tétouan, une convention de partenariat portant sur la formation aux TIC des enseignants et des étudiants de l’université de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

La convention de partenariat, signée par le président de l’UAE, Houdaifa Ameziane, et Frédéric Gao, directeur général de l’entreprise Huawei Maroc, vise l'accélération de la digitalisation et le développement de la formation, dans le cadre du programme "Huawei ICT Academy". Elle met l’accent sur la promotion de l’innovation, la consolidation de la formation et l’encouragement de l’excellence.

Élaborées par les deux partenaires, les formations ambitionnent de faciliter l'employabilité des jeunes diplômés et de soutenir des projets nationaux structurants dans le secteur des TIC. Elles seront sanctionnées par des certifications Huawei dans les technologies fondamentales et de pointe.

Ces formations ciblerons "l’ensemble des étudiants des filières des TIC, mais le programme est aussi ouvert aux étudiants qui s’intéressent à l’amélioration de leurs compétences en ces technologies", a déclaré à la presse M. Gao.

Il a souligné que le Maroc "revêt une importance particulière au niveau économique, mais aussi politiquement et en termes de positionnement géographique", ajoutant que "Huawei, dans ce contexte, ambitionne d’améliorer son savoir-faire et sa compétence afin de contribuer au développement du pays".

De son côté, M. Ameziane a noté la forte présence de la digitalisation "dans la vie de tous les jours", et l’émergence, de plus en plus accélérée, de métiers qui lui sont liés.