Divers

23/03/2019

Arrestation



Les éléments du commissariat de police d’Azemmour ont arrêté, mercredi soir, une citoyenne française âgée de 45 ans faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités judiciaires françaises pour son implication présumée dans une affaire d’homicide involontaire.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), la mise en cause a été interpellée alors qu’elle effectuait les démarches relatives à l’obtention de la carte de séjour au Maroc.

L’opération de pointage de la base de données de l’organisation internationale de la police criminelle (Interpol) a démontré qu’elle faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis le 28 février 2019 par les autorités françaises pour son lien présumé avec le meurtre en 2004 en Chine de son compagnon français.

La prévenue a été placée en garde à vue dans le cadre de la procédure d'extradition, ajoute le communiqué, notant que le bureau central national relevant de la DGSN a avisé les autorités sécuritaires françaises de cette arrestation.



Gastronomie



L'art culinaire marocain, riche en saveurs et en couleurs, a été mis en relief lors de l'événement culinaire "Taste of Morocco" lancé jeudi à Kiev en Ukraine.

L'ambassadeur du Maroc à Kiev, Mme Faouz El Achchabi, a pris part au lancement de cette manifestation culinaire organisée par un palace de la capitale ukrainienne en partenariat avec l'ambassade du Royaume.

Durant toute la période de cet événement, des spécialités culinaires typiquement marocaines seront servies à une clientèle de marque qui aura ainsi l'occasion de découvrir et déguster les mets succulents de la cuisine marocaine, l'une des plus raffinées et diversifiées dans le monde.

Cet événement, qui met en avant l'art culinaire marocain, contribuera au rayonnement culturel du Maroc et à la promotion de la destination Maroc, en offrant l’opportunité de découvrir et d’apprécier la richesse de la gastronomie et de la culture marocaine, indique un communiqué de l'ambassade du Maroc à Kiev.

Les plats, qui reflètent toute la richesse et la subtilité de la cuisine marocaine, seront préparés par un chef cuisinier marocain qui fera le déplacement à Kiev pour animer ces journées gastronomiques marocaines qui se poursuivront jusqu'au 31 mars.