Divers

21/03/2019

Autoroute



L'autoroute Rabat-Moulay Bousselham connaîtra des travaux de surélévation du pont de l’échangeur de Sidi Allal Tazi du mercredi 20 mars au samedi 06 avril 2019 et, par conséquent, la circulation sur le pont sera suspendue provisoirement dans les deux sens durant cette période, annonce la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM).

A cet égard, ADM appelle, dans un communiqué, les usagers à emprunter les chemins alternatifs.

Ainsi, les usagers empruntant l'autoroute dans le sens Tanger vers Sidi Allal Tazi doivent quitter l’autoroute au niveau de l’échangeur de Moulay Bousselham pour emprunter la route nationale n°1 via Souk Larbaa.

Les usagers de l’autoroute dans le sens Tanger vers Sidi Allal Tazi sont priés, quant à eux, de quitter l’autoroute au niveau de l’échangeur de Moulay Bousselham pour emprunter la route nationale n°1 via Souk Larbaa, explique ADM, notant que les usagers en provenance de Sidi Allal Tazi et à destination de Kénitra doivent emprunter la route nationale n°1.

L'ADM a procédé à l’installation de panneaux de signalisation aux endroits appropriés pour faciliter la circulation, souligne le communiqué, ajoutant que ces travaux visent à renforcer davantage la sécurité autoroutière.



Saisie



Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tanger ont procédé, sur la base d'informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à la saisie de 6.915 comprimés psychotropes et environ 80 kg de cocaïne sur deux individus soupçonnés d'être impliqués dans le trafic de drogue et de psychotropes.

Les opérations de recherche effectuées dans le cadre de cette affaire ont permis de saisir une importante somme d'argent en dirhams, soupçonnée de provenir du trafic de drogue, ainsi que deux sabres et une voiture, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet, en vue d'élucider les tenants et aboutissants de cette affaire qui s'inscrit dans le cadre des efforts accrus déployés par les services sécuritaires en matière de lutte contre le trafic de drogue et de psychotropes, conclut le communiqué.