Divers

15/03/2019

Effondrement

mortel



Les cadavres de deux ouvriers d’un chantier de construction ensevelis sous les décombres ont été sortis par les équipes de secours, apprend-on, mercredi soir, auprès du commandement régional de la Protection civile. Les secours s’activaient, depuis plusieurs heures, pour extraire les corps des deux ouvriers enterrés sous les gravats suite à l’effondrement du mur extérieur d’une fabrique abandonnée jouxtant le chantier, situé à l’intersection des rues La Gironde et Khouzama, dans la préfecture d’arrondissement Al Fida-Mers Sultan.

Les opérations de sauvetage ont été rendues difficiles par le risque d’écroulement du reste du mur, visiblement dans un état délabré, précise-t-on de même source, rappelant que deux autres ouvriers légèrement blessés avaient été évacués vers l’hôpital provincial. Dès le signalement de l’incident, en cours d'après-midi, les autorités locales, les services de sécurité et les unités de la Protection civile se sont mobilisés pour prendre les dispositions nécessaires.



Sécurité sociale



La Caisse marocaine des retraites (CMR) organise, du 15 mars au 4 octobre dans différentes villes du Maroc, une nouvelle tournée de Théâtre-Forum sur le développement de la culture de la sécurité sociale. Organisée en partenariat avec la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvre sociales de l'éducation et de la formation, cette nouvelle tournée est programmée à Kénitra, le 15 mars, Errachidia (30 avril), Marrakech (9 mai), Fès (14 mai), Tétouan (21 juin), Agadir (19 septembre), Laâyoune (21 septembre) et à Oujda (4 octobre), selon un communiqué des organisateurs.

La pièce de théâtre est jouée par la troupe ISSIL, avec la participation d'acteurs de renom, notamment Fadila Benmoussa, Mohamed Al Athir, Said Ait Bajja et Ouassila Sabhi. Le Théâtre-Forum constitue une expérience positive et innovante visant à mettre en valeur le rôle influent de l'art théâtral et sa contribution au développement de la culture de la sécurité sociale, en créant une dynamique de communication et une interaction directe avec les affiliés, les retraités et les ayants droit, précise la même source.



Saisie de cannabis



Les éléments de brigade mixte de la Sûreté nationale et des services de la douane ont saisi, mardi, lors d’une opération de contrôle de routine des véhicules au niveau du point de passage de Bab Sebta, 13 kg de résine de cannabis, a-t-on appris auprès d’une source douanière. La quantité de drogue saisie, préparée sous forme de plaquettes, était dissimulée dans des caches spécialement aménagées au-dessous du châssis d’une voiture immatriculée au Maroc, qui s’apprêtait à gagner le préside occupé, a précisé la même source à la MAP.

Et d’ajouter que le conducteur du véhicule, un citoyen marocain, a été remis au service préfectoral de la police judiciaire de Tétouan pour complément d’enquête sous la supervision du parquet compétent.