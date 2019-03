Divers

11/03/2019 Libé

Les trains Al-Atlas enregistrent plus

de 2,5 millions de passagers en trois mois



Trois mois après sa mise en exploitation, l'offre Al-Atlas, qui relie par 34 trains quotidiens les axes Casablanca-Fès, Casablanca-Marrakech et Fès-Marrakech, a enregistré un "succès commercial remarquable" avec plus de 2,5 millions de passagers, indique samedi l'Office national des chemins de fer (ONCF).

"Avec un taux de régularité de +90%, un confort à bord amélioré, la garantie de places assises à l’ensemble des voyageurs aussi bien en 1ère qu’en 2ème classes et des tarifs attractifs, les trains Al-Atlas offrent notamment aux voyageurs la possibilité de rejoindre le centre-ville de Marrakech depuis celui de Casablanca, en seulement 2h35", se félicite l'ONCF dans un communiqué.

Fort de ce succès et en vue de rehausser le niveau de qualité de service sur les autres axes de ses lignes conventionnelles, l’ONCF va étendre l’offre Al-Atlas à la ligne Tanger-Fès-Oujda dès lundi, faisant savoir qu'avec plus de trains et des horaires mieux adaptés aux besoins des voyageurs, cette nouvelle offre sera assurée par des liaisons directes sans correspondance, pour des voyages simples et fluides reliant Tanger à Fès et à Oujda. Ainsi, les voyageurs de cet axe bénéficieront non seulement d’un confort amélioré à bord, grâce à la garantie de places assises numérotées en 2ème comme en 1ère classes, mais aussi des tarifs avantageux offrant une réduction systématique de 10% pour tout achat de billet au plus tard la veille du voyage, ajoute le communiqué.



Les 9èmes Journées nationales du consommateur

prévues du 13 au 20 mars



Le ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique organise, du 13 et 20 mars courant, les Journées nationales du consommateur sous le thème "Guichet consommateur, levier du mouvement consumériste au Maroc".

Organisées en partenariat avec les fédérations et les associations de protection du consommateur, ces journées seront lancées mercredi prochain à partir de la Chambre du commerce, d’industrie et de services de Marrakech.

Des séminaires et des rencontres seront organisés à travers plusieurs villes du Royaume afin de communiquer sur les 23 guichets consommateurs professionnels qui sont d’ores et déjà opérationnels dans les différentes régions du Maroc. La mise en place de ces guichets au sein des associations de protection des consommateurs à travers les différentes villes du Royaume vient renforcer le dispositif de protection du consommateur déployé par le ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique. Elle s’inscrit dans le cadre du programme d’appui lancé par le ministère visant à renforcer la capacité de ces structures et à professionnaliser leurs outils et méthodes de travail afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle en matière de sensibilisation des consommateurs et de défense de leurs droits.

La présente édition a pour objectif de mettre en avant le rôle des guichets consommateurs, en tant qu’outil de proximité mis à la disposition du citoyen pour l’informer, l’orienter, recueillir ses plaintes et l’aider à résoudre les litiges qui peuvent l’opposer à des fournisseurs de biens et services.