02/03/2019

Arrestation



Le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger a arrêté jeudi, en étroite coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), un individu aux antécédents judiciaires suspecté de trafic de drogue et de psychotropes.

Le mis en cause, objet de 16 avis de recherche au niveau national pour des affaires de drogue, a été appréhendé dans une région rurale près de "Jbel lahbib" aux environs de Tétouan, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les opérations de fouilles effectuées dans le cadre de cette affaire ont permis de saisir différentes quantités de drogue, à savoir 1,6 kg de cocaïne, 310 g d'héroïne ainsi que 890 comprimés de type ecstasy et 1.080 de type Rivotril, outre des quantités de kif en tige, a précisé la même source dans un communiqué.



Trafic

de cocaïne



La brigade de la police judiciaire de l'aéroport international Mohammed V de Casablanca a arrêté, jeudi, un ressortissant brésilien âgé de 31 ans, en flagrant délit de tentative de trafic de 2,5 kg de cocaïne pure, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le mis en cause a été appréhendé à son arrivée à bord d'un vol en provenance de Sao Paulo (Brésil), alors qu'il attendait un vol vers Paris le jour même, a précisé la DGSN dans un communiqué, notant que l'opération de fouille a permis de saisir la quantité de cocaïne dissimulée avec soin dans une ceinture en plastique enroulée autour du corps du suspect, tandis que l'examen médical a démontré la possibilité de trouver de la cocaïne dissimulée dans ses intestins.