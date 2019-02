Divers

28/02/2019 Libé

Réunion



La Direction technique nationale (DTN) a tenu une réunion de travail du 20 au 22 février au Centre national de football (CNF) de Maâmora regroupant les responsables de la formation des clubs Elites, les préparateurs physiques et les formateurs de gardiens de but sous le thème "Détection et sélection des talents".

Programmée dans le cadre de l'accompagnement de la formation des clubs Elites, cette session s'est articulée autour de la programmation d'une série de rencontres pour débattre de plusieurs sujets dont la dimension mentale dans le football et la sélection des jeunes, les critères et le processus de détection des talents U15 et U17 en se focalisant sur l'aspect technique comme critère d'évaluation des talents notamment les gardiens de but.



Inauguration



L’infrastructure sportive dans la ville de Settat vient de se renforcer suite à l’inauguration d’un stade de football, dont les travaux de restructuration et de mise à niveau ont coûté 8 millions de dirhams.

Le réaménagement de cette infrastructure sportive s’inscrit dans le cadre du partenariat entre la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) et le conseil communal de la ville de Settat, souligne un communiqué de la préfecture de la province de Settat.

Le nouveau stade a été inauguré par le gouverneur de la préfecture de la province, Brahim Abouzaid, et le vice-président de la FRMF, président de la commission des infrastructures, Mohamed Joudar.

Le nouveau stade dispose notamment d’une pelouse artificielle, de services sanitaires, de vestiaires et de dépôts pour les équipements sportifs, précise-t-on.

L’inauguration de ce stade auxiliaire au stade d’Honneur de Settat vise à encourager la pratique de sports, à améliorer les services sociaux, culturels et sportifs dans cette ville et à traduire, sur le terrain, l’engagement de la FRMF à renforcer les infrastructures sportives des clubs nationaux, fait-on observer de même source.

Cet évènement s’est déroulé en présence du directeur provincial de la Jeunesse et des Sports, du directeur de l’institut des sports relevant de l’Université Hassan 1er de Settat, des élus et des responsables de clubs sportifs dans la province.