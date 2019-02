Divers

"Strandja Cup"

de boxe



Le boxeur marocain Saïd Mortaji (49 kg) a remporté la médaille de bronze de la 70è édition de la "Strandja Cup", disputée à la capitale bulgare Sofia du 12 au 19 février.

Au premier combat, Mortaji a pris le dessus sur le Kazakh Rufat Hasinov (5-0), avant de s'incliner lors du second face à l’Indien Amit (2-3).

Ce tournoi permet aux pugilistes marocains de se confronter aux écoles pionnières dans le noble art , indique la Fédération Royale marocaine de boxe (FRMB) dans un communiqué.

En participant à cet événement historique, l’objectif principal de la direction technique étant de bien préparer les champions nationaux aux JO de Tokyo-2020, mais aussi aux Jeux africains qui vont se dérouler dans le Royaume en août prochain et aux Mondiaux devant avoir lieu en septembre en Russie, ajoute la même source.

Lors de l’édition précédente, Mortaji, champion d’Afrique juniors 2014 et vainqueur des Jeux arabes 2017, avait décroché la médaille d’argent.



Afroligue de

basket à Salé



L'Association sportive de Salé (ASS), section-basketball, organisera les éliminatoires du groupe A pour l'édition inaugurale de l'Afroligue, du 1er au 3 mars prochain, à la salle Fathallah Bouazzaoui à Salé.

Dans un communiqué, l'ASS a indiqué que la Confédération africaine de basketball avait désigné les pays et les villes qui abriteront les éliminatoires relatives aux quatre groupes qualifiés pour la première édition de l'Afroligue, notant que chaque groupe verra la qualification de deux équipes. En quart de finale, les équipes disputeront des matchs aller-retour, a précisé la même source, soulignant que les quatre qualifiés atteindront les demi-finales où sera connu le champion d'Afrique.

Le groupe A comporte, outre l'ASS, les Nigérians de Rivers Hoopers, les Tunisiens de la Jeunesse Kairouan et les Ghanéens de Slac.

Le groupe B comporte, pour sa part, l'Etoile de Radès (Tunisie), Civil Defenders (Nigeria), Elan Sport (Bénin) et l'équipe de Terreur (RDC). Les matchs de ce groupe se joueront dans la ville de Cotono au Bénin du 8 au 10 mars, ajoute le communiqué.

Les éliminatoires des groupes C et D se sont soldés sur un derby égyptien et un autre angolais. Ainsi, en quart de finale, l'équipe égyptienne de Smouha défiera Al Ahly, tandis que les Angolais Petro Atletico joueront face à leur frères-ennemis Primeiro de Agosto.



Open africain

para-taekwondo



L'équipe nationale marocaine de para-taekwondo a décroché deux médailles, dont une en or et une en bronze lors de l'Open africain de la discipline, organisé les 19 et 20 février à Hurghada (Egypte) avec la participation de 126 athlètes représentant 30 pays d'Amérique, d'Asie, d'Europe et d'Australie.

Les médaillés sont le champion Rachid Ismaili Alaoui qui s'est adjugé la médaille d'or dans la catégorie des plus de 75 kg/K43, et la championne Naoual Al Arif qui a remporté la médaille de bronze après avoir pris le meilleur aux quarts de finale sur son adversaire égyptienne sur le score de 25 à 4.

Les champions Sanaa Bouni (mois de 58 kg) et Ayoub Idouich (moins de 61 kg) se sont distingués lors de cette compétition, en dépassant le cap du premier tour.

L'équipe nationale a pris part à l'Open africain avec 4 athlètes.

Cette compétition s'inscrit dans le cadre des préparatifs de l'équipe nationale de para-taekwondo aux éliminatoires des Jeux olympiques prévus à Tokyo (Japon) en 2020.