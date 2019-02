Divers

16/02/2019

Arrestations



Le Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ) relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) a réussi, vendredi, à démanteler une cellule terroriste composée de cinq extrémistes, dont un ancien détenu dans le cadre de la loi antiterroriste, s'activant dans la ville de Safi, indique le ministère de l’Intérieur.

Cette opération a permis la saisie d’appareils électroniques, d’armes blanches et de manuscrits à caractère extrémiste, fait savoir le ministère dans un communiqué, ajoutant que le suivi a révélé que les suspects, âgés entre 21 et 36 ans, ont fait allégeance à Daech et planifié de rallier les rangs de ce groupe terroriste sur la scène syro-irakienne, en coordination avec un de ses membres sur le terrain, avant d'exprimer leur disposition à adhérer à son agenda destructeur en vue d'attenter à la sécurité et à la stabilité du Royaume.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, conclut le communiqué.



Visite



L’ambassadeur du Maroc auprès des Nations unies, Omar Hilale et président de la Configuration République Centrafricaine (RCA) de la Commission de consolidation de la paix des Nations unies et du segment humanitaire de l'ECOSOC, a été reçu mercredi à Bangui par le Président centrafricain, Faustin Archange Touadéra.

A cette occasion, il lui a remis une invitation à participer à la réunion du segment humanitaire de l'ECOSOC, un des trois organes principaux des Nations unies, qui se tiendra à Genève en juin prochain.

Le Président de la République centrafricaine a remercié M. Hilale pour l’invitation, et l’a chargé de transmettre à Sa Majesté le Roi Mohammed VI ses remerciements les plus chaleureux pour l’engagement des Forces Armées Royales ainsi que pour l’appui multiforme que le Royaume du Maroc a toujours apporté à la République centrafricaine. Il a également réitéré ses condoléances pour les sacrifices des Casques bleus marocains qui ont donné leur vie pour le retour de la paix et de la sécurité en RCA.