Divers

11/02/2019 Libé

Robotique



L'équipe "Matrix Casa", qui représente plusieurs établissements de la ville de Casablanca, a remporté la première place lors de la quatrième édition de la compétition nationale de robotique "First Lego League", initiée par l'Association "Loop for science and technology", en partenariat avec la startup Play Academy.

La deuxième place est revenue à "Mustang Mete-Roid", qui représente l'Académie George Washington Casablanca, suivie de "UFO" (Casablanca) et "SteamLab" (Témara), respectivement 3ème et 4ème."Appolo" (Casablanca) et "Space-X"(Rabat) ont occupé la cinquième et la sixième places. La compétition, qui a eu lieu à l'École centrale Casablanca, a été axée cette année sur le thème de l’espace sous l’intitulé "Into Orbit", avec des défis en lien avec l’espace et l’amélioration des conditions de vie des astronautes à travers la robotique, en plus d’un projet scientifique sur la même thématique.

La compétition First Lego League est considérée comme une importante compétition de robotique au niveau mondial, avec comme objectif d’améliorer les compétences des enfants dans plusieurs domaines.

A travers l’organisation de cette quatrième édition, la startup Play Academy et l’Association Loop pour la science et la technologie ambitionnent "de continuer à donner la possibilité aux jeunes Marocains d’améliorer de façon ludique leurs compétences scientifiques".

Les deux organisations assurent avoir réussi, en l’espace de quatre ans, à inspirer plus de 10.000 enfants provenant des différents milieux sociaux et à susciter leur intérêt pour la robotique à travers des activités et des compétitions comme First Lego League ou les Olympiades internationales de robotique WRO.

Des jeunes Marocains ont participé, pour la première fois, à la World Robot Olympiad à l’occasion de la dernière édition tenue à Chiang Mai (Thaïlande), en novembre 2018.



Trafic de drogue



Les services de la douane ont saisi, vendredi soir au niveau du point de passage de Bab Sebta, 19 kg de résine de cannabis à bord d’une voiture immatriculée à l’étranger, a-t-on appris auprès d’une source douanière.

Les douaniers ont mis en échec cette tentative de trafic lors d’une opération de contrôle de routine, a-t-on précisé de même source, ajoutant que la drogue a été dissimulée dans une cache aménagée derrière le tableau de bord du véhicule.

L’opération s’est également soldée par la saisie du véhicule et l’arrestation du conducteur, un Marocain résidant à l’étranger, qui a été remis à la police judiciaire de Tétouan pour complément d’enquête sous la supervision du parquet compétent.