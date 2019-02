Divers

11/02/2019 Libé

Moody’s relève la note souveraine de la Russie



La note souveraine de la Russie en catégorie d'investissement a été relevée samedi par l’Agence de notation internationale Moody’s de Ba1 à Baa3 avec une perspective «stable». «L’augmentation de la note de la Russie reflète l’impact positif des mesures introduites ces dernières années et visant à renforcer les finances publiques et les indicateurs externes déjà fiables de la Russie et à réduire la vulnérabilité du pays aux influences extérieures, notamment les sanctions récentes», a expliqué Moody’s dans un communiqué. Le ministre russe des Finances, Anton Siluanov, s’est félicité, dans une déclaration à la presse, du relèvement de la note souveraine de la Russie, soulignant qu’il s’agit de la preuve du succès évident de la politique économique menée par le pays. «Les trois agences de notation mondiales recommandent désormais à leurs clients d’investir dans notre pays. Nous nous félicitons de cette décision juste, mais nous estimons qu’elle est un peu tardive, en raison de la grande qualité des politiques macroéconomiques, fiscales et monétaires menées par les autorités russes», a indiqué le ministre aux médias.



Rebond du prix du cuivre sur fond de tensions

commerciales entre Pékin et Washington



Le prix du cuivre a rebondi à 6.231,50 dollars la tonne, vendredi en Grande-Bretagne, sur fond de tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. A l'instar des autres métaux de base échangés sur le London Metal Exchange (LME), la tonne du cuivre s’échangeait à 6.231,50 dollars vendredi à 14H10 GMT, contre 6.148 dollars il y a une semaine. Suite aux propos du président américain, Donald Trump, qui a exclu toute éventuelle rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping avant l'échéance du 1er mars, date à laquelle les tarifs douaniers américains augmenteront en l'absence d'un accord commercial avec Pékin, la plupart des métaux échangeables dans la bourse de Londres sont tombés dans le rouge. Ainsi, le prix du cuivre a grimpé à 6.289,50 dollars la tonne jeudi, soit son niveau le plus haut depuis plus de deux mois, alors que le marché se montrait relativement confiant sur les perspectives des négociations commerciales entre les deux plus grandes économies mondiales.