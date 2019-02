Divers

04/02/2019 Libé

Stage des U23



L’équipe nationale U23 effectue depuis dimanche jusqu’à mercredi prochain un stage de préparation à huis clos à Rabat.

Ce stage s’inscrit dans le cadre de la préparation du match face à la RD Congo prévu en mars prochain pour le compte des éliminatoires de la Coupe d’Afrique Egypte 2019.

A cet effet, l’entraîneur des Lionceaux de l’Atlas a fait appel à vingt-quatre joueurs dont voici la liste :

El Mehdi Benabid (FUS), Amir El Haddaoui (RCA), Aissa Sioudi (RBM), Badr Gadarine (WAC), Achraf Dari (WAC), Saad Agouzoul (KACM), Abdelmounaim Boutouil (ASFAR), Zakaria Nassik (KACM), Anas Bach (FUS), Soufiane Karkache (MCO), Zakaria El Wardi (RCA), Mohamed Douik (RCA), Hamza Regragui (RSB), Othmane Fadiz (ASS), Ismaïl El Harache (OCK), Khalid El Hachadi (OCK), Ayoub El Khayati (UTS), Mohamed El Morabite (OCS), Mohamed Boulascoute (KACM), Youssef Belammari (FUS), Youssef Limouri (FUS), Zouhair Hachimi (OCK), Hodifa El Mahassine (MAT) et Khalid Ait Ourkane (AS FAR).



Subvention



La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) et la Ligue nationale du football amateur (LNFA) annoncent avoir procédé au versement de la deuxième tranche de la subvention réservée aux clubs amateurs au titre de la saison 2018-2019 comme suit :

Clubs du championnat national : 4.379.750 dirhams.

Première division amateur : 8.966.750 dirhams.

Deuxième division amateur : 7.474.250 dirhams.

La FRMF précise que les montants dus aux clubs ont été prélevés sur décision de la Chambre nationale de résolution des litiges.



Suspension



La Commission d'éthique de la Fédération Royale marocaine de football a décidé ce qui suit:

Suspendre le joueur de la Renaissance Club Athletic Zmamra (RCAZ), Youssef Kaddioui pour quatre matchs fermes assortie d'une amende de 20.000 dirhams suite à la plainte déposée à son encontre par Ismail Belemaalem, joueur de l'AS FAR, l'accusant de corruption envers l'ancien entraîneur de l'AS FAR, M'hamed Fakhir afin de participer aux matchs.



Karaté



La 2ème édition du Championnat d'Afrique de karaté se tiendra, du 7 au 10 février courant à Marrakech, annonce la Fédération Royale marocaine de karaté et disciplines associées (FRMK&DA) dans un communiqué.

Ce championnat concerne les catégories cadets, juniors et seniors appartenant aux Fédérations de la Zone 1, précise le communiqué.

Cinq pays seront représentés, à savoir l’Egypte, la Libye, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, pays hôte, poursuit-on de même source.

En marge de cet événement sportif, l'Union des Fédérations africaines de karaté (UFAK) organisera des stages d'arbitrage ouverts aux arbitres de tous les pays affiliés à l'UFAK, conclut le texte.