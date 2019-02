Divers

02/02/2019

Campagne de

sensibilisation



La deuxième édition de la campagne de sensibilisation ''Non à la drogue'' a été lancée mercredi dans les établissements scolaires de Khouribga, à l'initiative de l'Association Forum Afaq pour la culture et le développement, ciblant pas moins de 1.200 élèves. Cette campagne a été lancée au lycée Ibn Abdoun, en partenariat avec la direction provinciale de l'éducation nationale, le district provincial de sûreté, la direction de la prison civile et le soutien de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) et le conseil municipal de Khouribga.

Dans une allocution, la présidente de l'Association Forum Afaq pour la culture et le développement, Yasmine Al Haj a d'emblée mis en garde contre les effets dévastateurs de la drogue, plaidant pour la mutualisation des efforts de l'ensemble des acteurs en partenariat avec les associatifs pour concevoir des programmes de prévention efficients contre ce fléau, surtout parmi les jeunes. Pour sa part, Mohamed Masrour, officier principal de police, responsable de la cellule de sensibilisation en milieu scolaire, a mis en avant les efforts de la direction générale de la sûreté nationale dans ce sens, et ce dans le cadre d'un partenariat avec le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Une sensibilisation tout au long de l'année, a-t-il assuré.



Arrestation



Les éléments de la sûreté nationale au commissariat de Touissit Boubker relevant de la préfecture de police d'Oujda, ont procédé jeudi, en coordination avec les services de la Gendarmerie Royale, à l'arrestation d'un individu (45 ans) pour son implication présumée dans une affaire de trafic de drogue, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Cette opération a été menée sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST), ajoute la DGSN dans un communiqué, notant que les opérations de fouille effectuées dans une ferme située au Douar Oulad Kari, à 4 km de Aïn Béni Methar, ont permis la saisie de 500 kg de résine de cannabis, qui étaient dissimulés dans un pâturage. Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, alors que les investigations se poursuivent pour arrêter tous les individus impliqués dans ce trafic illicite et déterminer d'éventuels liens avec un réseau criminel s’activant dans le trafic international de drogue, conclut la même source.