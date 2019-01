Divers

25/01/2019

Santé



La direction du Centre hospitalier régional de Béni Mellal (CHR) vient de lancer un programme inédit et efficient réduisant notablement les délais d'attente en chirurgie sous le signe ''Zéro rendez-vous'', au profit de pas moins de 1340 personnes devant subir des opérations chirurgicales.

Sur cette initiative qui concerne toutes les spécialités, le Professeur Ahmed Douhou, directeur du CHR de Béni Mellal, hôpital classé premier en matière de performance en 2013, fait savoir que cela vise à remédier au problème des délais d'attente de longue durée et faire face à la grande affluence des patients en répondant vite et efficacement aux cas les plus urgents à Béni Mellal et dans toute la région.

Il a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que cette initiative intervient conformément aux Hautes orientations Royales pour une meilleure prise en charge médicale des populations et aussi dans le cadre du plan ministériel quinquennal sur l'amélioration de la qualité des prestations sanitaires.

Tout en rappelant que le lancement ce plan d'urgence ''un hôpital sans rendez-vous'' a été précédé en novembre dernier par une opération en faveur de 520 personnes atteintes de la cataracte avec le challenge de réaliser le plus grand nombre d'opérations possible, il a indiqué que cette nouvelle initiative, lancée le 7 janvier dernier, a concerné au début la chirurgie orthopédique avec un total de 117 bénéficiaires opérés en seulement cinq jours, suivie le 14 janvier par la chirurgie générale avec 92 patients opérés.

Quant à la troisième phase qui a débuté lundi dernier, elle concerne la chirurgie urologique en faveur de 167 patients et qui se prolongera jusqu'à vendredi prochain, a-t-il indiqué, annonçant que la quatrième phase prévue en début de la semaine prochaine concerne la chirurgie obstétrique, avant de boucler la boucle la semaine d'après avec la chirurgie pédiatrique au profit de 242 enfants.

Pour sa part, le docteur Mustapha El Midfar, chirurgien orthopédiste et traumatologiste, a souligné que ce plan d'urgence en chirurgie représente une formidable avancée en matière de prise en charge des malades confrontés auparavant à des délais d'attente qui s'allongeaient dans le temps en raison du grand nombre de patients, indiquant que son service a réalisé plus de 87 opérations chirurgicales depuis le lancement de cette initiative.