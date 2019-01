Divers

15/01/2019

Arrestation



Deux éléments de la police judiciaire de la ville d’Ouezzane ont été contraints de dégainer leurs armes de service sans avoir à en faire usage lors d’une intervention sécuritaire pour arrêter un individu qui était sous l'effet de psychotropes et dans un état d’agitation extrême, après avoir opposé une résistance violente et mis en danger la vie des policiers avec une arme blanche.

Les éléments de la police judiciaire sont intervenus, samedi, pour appréhender le suspect, qui a des antécédents judiciaires pour vol qualifié et trafic de drogue, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

L’individu était en possession d’un coutelas, ce qui est susceptible de présenter une menace à la sécurité des citoyens, poursuit la même source, en relevant que ce dernier a refusé d'obtempérer, ce qui a contraint les éléments de la police à dégainer leurs armes de service, avant de l’interpeller et de saisir l’arme blanche.

Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, précise la DGSN.



Trafic

de drogue



Les éléments de la sûreté nationale en poste à l'aéroport international Mohammed V (Casablanca) ont arrêté dimanche après-midi un ressortissant nigérian de 36 ans pour tentative de trafic de cocaïne, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le mis en cause a été arrêté à son arrivée à l'aéroport Mohammed V à bord d'un vol en provenance de Sao Paulo (Brésil) en possession de 5,13 kg de cocaïne dissimulés dans ses bagages personnels, a précisé la DGSN dans un communiqué.

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête que mène la brigade de la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, a ajouté la même source.