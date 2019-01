Divers

14/01/2019 Libé

Tunisie



Quarante et un jihadistes ont été condamnés à la peine de mort en Tunisie pour leur participation à une attaque qui avait fait 15 morts parmi les forces de sécurité en juillet 2014 à la frontière avec l'Algérie, a indiqué le parquet samedi.

Les 41 hommes, dont seulement deux sont en détention, les 39 autres étant en fuite, ont été condamnés vendredi par le tribunal de première instance de Tunis, a indiqué à l'AFP le porte-parole du pôle anti-terroriste, Sofiene Sliti.

Ils étaient affiliés au groupe jihadiste Etat islamique, a-t-il ajouté. La peine capitale fait l'objet d'un moratoire depuis 1991 en Tunisie: de telles peines continuent à être prononcées mais pas exécutées.

Le 16 juillet 2014, quinze militaires avaient été tués dans un assaut "terroriste" sur le mont Chaambi, dans une zone de la région de Kasserine (centre-ouest) qui reste un repaire pour les combattants extrémistes.



Afghanistan



Au moins cinq personnes, dont un enfant, ont péri samedi dans l'attaque d'un poste de police à Herat, dans l'est de l'Afghanistan, ont annoncé les autorités.

L'attaque, perpétrée par deux hommes armés qui ont également été tués, n'a pour l'heure pas été revendiquée mais les talibans procèdent continuellement à des assauts contre les forces de sécurité afghanes, celles-ci subissant de lourdes pertes.

Les deux assaillants ont pénétré vers 18H00 heure locale (13H30 GMT) à l'intérieur d'un poste de police de la capitale provinciale où se trouvaient dix agents, a déclaré à l'AFP le porte-parole du gouverneur de la province, Jelani Farhad.

Des combats se sont alors engagés et les forces spéciales de la police ont été déployées en renfort pour y mettre un terme deux heures plus tard, a dit le porte-parole du ministère de la Défense, Najib Danish.

Deux policiers et trois civils ont au total été tués par les assaillants.