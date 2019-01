Divers

Semaine

scientifique



La Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales-Settat (FSJES-Settat) abrite du 18 au 23 février 2019 la première édition de la semaine scientifique et culturelle de la finance publique.

Placée sous le thème « La finance publique : enjeu du développement territorial », cette manifestation scientifique et culturelle sera organisée par Master Finance publique, Master Droit public approfondi, Master Société civile et démocratie participative, Master Gestion des ressources humaines, Master Transactions électroniques, Master Droit numérique, Master Diplomatie et négociations stratégiques, Master Management finance d’entreprise et Master Sciences de sécurité et gestion risques.

Il convient de rappeler que cette semaine sera également organisée en partenariat avec l’Université Hassan 1er (FSJES-Settat), le Comité des avocats de Settat et la Fondation allemande Hans Seidel.



Formation

professionnelle



L’Institut supérieur international de tourisme de Tanger (annexe de Salé) organise en partenariat avec le Centre de formation dans les métiers de l’hôtellerie et du tourisme (CFMHT) de Guich

Loudaya Témara, une journée-débat autour du thème «La formation professionnelle en hôtellerie et tourisme au niveau de la région Rabat-Salé-Kenitra : enjeux et perspectives».

Cette journée sera organisée le mercredi 16 janvier à partir de 9h30 au CFMHT de Témara.