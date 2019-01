Divers

07/01/2019

Trafic

de drogue



La quantité de drogues saisies samedi au port Tanger-Med par les services de sûreté nationale s'élève à 13 tonnes et 750 kilogrammes de résine de cannabis (hachich), indique la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les opérations de fouilles menées par les éléments de la sûreté à l'aide de chiens policiers renifleurs ont permis la découverte des chargements de drogues dans un creux d'un camion à semi-remorque de transport international intercepté sur l'un des quais du port, ajoute la même source. Le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger poursuit ses recherches et investigations sous la supervision du parquet compétent en vue d’arrêter toutes les personnes impliquées dans cette affaire et déterminer les ramifications et les liens du réseau criminel impliqué dans la tentative de trafic de cette grande quantité de drogues, conclut le communiqué.



Accident

ferroviaire



La collision entre deux rames vides, vendredi matin au niveau des ateliers de maintenance de Casa-Port, n'a eu aucun impact sur la bonne marche du trafic ferroviaire, affirme l'Office national des chemins de fer (ONCF). En réaction aux informations relayées par certains sites électroniques au sujet du déraillement d'un train, l'ONCF précise dans une mise au point que "deux rames vides se sont heurtées vendredi matin lors des manœuvres au sein des ateliers de maintenance de Casa-Port, sans impacter la bonne marche du trafic ferroviaire".