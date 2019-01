Divers

03/01/2019

Arrestation



Une brigade de la police judiciaire du district de sûreté à Sala Al Jadida a procédé au démantèlement, mardi tôt dans la matinée, d'un réseau criminel s'activant dans l'organisation de l’émigration illégale, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les recherches ont permis d’interpeller deux individus, âgés de 35 et 39 ans, organisateurs présumés d'opérations d'émigration illégale au niveau de Kariat Oulad Moussa, ainsi que huit candidats à l’émigration illégale, précise la DGSN dans un communiqué, ajoutant que les perquisitions se sont soldées par la saisie de trois voitures.

Les deux prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, alors que les recherches et investigations se poursuivent pour déterminer les éventuelles ramifications de ce réseau criminel et appréhender les complices potentiels, selon la même source.

Le démantèlement de ce réseau criminel, intervenu sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de surveillance du territoire national, s'inscrit dans le cadre du renforcement des interventions sécuritaires et de l'activation des opérations de renseignement visant à lutter contre la migration illégale et la traite d'êtres humains, conclut la DGSN.