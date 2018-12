Divers

28/12/2018

Mémorandum maroco-palestinien



Le Maroc et la Palestine ont signé, mercredi à Rabat, un mémorandum d'entente portant sur le développement des capacités des ministères publics des deux pays en matière de lutte contre le crime, la corruption, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que d’autres domaines d’intérêt commun. En vertu de ce mémorandum, signé lors d’une rencontre entre le procureur général du Roi, chef du Parquet général, Mohamed Abdennabaoui et le procureur général palestinien, Ahmed Barak, les deux parties s'engagent à échanger des bulletins d’information et des publications juridiques, ainsi que des recherches se rapportant notamment au développement de l’action des deux institutions, indique un communiqué du ministère public.



Aucun Marocain parmi les victimes de l’attentat de Tripoli



Le ministère libyen des Affaires étrangères a démenti mercredi qu’une ressortissante marocaine ait trouvé la mort dans l’attaque terroriste perpétrée la veille contre le siège de ce ministère à Tripoli.

"Les informations qui circulent sur la présence d'une ressortissante marocaine parmi les victimes de cette attaque sont dénuées de tout fondement", a déclaré à la MAP le porte-parole du ministère libyen des Affaires étrangères dans le gouvernement d’Union nationale, Ahmed Al-Arbade, précisant que "toutes les victimes de cet attentat sont de nationalité libyenne".

Des médias avaient rapporté mardi qu’une Marocaine figurerait parmi les victimes, dont un haut responsable du ministère libyen des Affaires étrangères, qui ont été tuées dans cet attentat ayant également fait 21 blessés, selon le ministère libyen de la Santé.

M. Al-Arbade, en visite au Maroc en compagnie d'une délégation officielle libyenne, a déploré la publication de telles informations "dénuées de tout fondement", invitant les médias à "vérifier leurs informations auprès de sources crédibles". Il a souligné que la délégation libyenne se félicite des marques de solidarité et de compassion exprimées par le ministère marocain des Affaires étrangères et de la Coopération internationale à la suite de cette attaque terroriste.