Divers

28/12/2018

Plantes

aromatiques

et médicinales



"Valorisation des plantes aromatiques et médicinales (PAM), marché international & ressources locales", est le thème d'un congrès international qui aura lieu, les 25 et 26 janvier prochain à Marrakech.

Initié par le Cluster Menara pour les industries du luxe agroalimentaires et cosmétiques, avec le soutien du ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie numérique et en partenariat avec le Conseil de la Région Marrakech-Safi, cet événement vise à amorcer une approche d'écosystème industriel régional autour de la valorisation des PAM.

Cette rencontre verra la participation d'experts et d'acteurs dans les domaines d'investissement et d'industrie ainsi que des représentants des ministères, des collectivités locales, des organismes publics, des coopératives et des organisations internationales, outre des acteurs dans les domaines du développement durable, de la conservation de la biodiversité et de la production et la valorisation des plantes aromatiques et médicinales, indique un communiqué des organisateurs.

Au menu de cette rencontre figurent notamment une dizaine de conférences qui aborderont plusieurs thématiques se rapportant en particulier aux différentes problématiques de la valorisation des plantes aromatiques et médicinales, mais aussi alimentaires et cosmétiques.



Jardin Zoologique de Rabat



Un nouveau vivarium dédié à la présentation de différentes espèces de reptiles africains et des reproductions de leurs habitats naturels le long d'un parcours du "Maroc à Madagascar", ouvrira ses portes prochainement au grand public au Jardin Zoologique de Rabat (JZR).

S'étalant sur une superficie d’environ 1700 m2, le vivarium reproduira 6 écosystèmes africains : subtropical, afro-alpin, sud-saharien, équatorial, malgache et Marocain, indique un communiqué du Jardin Zoologique, notant que ces biozones qui représentent les biotopes d’origine des différentes espèces, abriteront une quarantaine d’espèces de reptiles comme les serpents, les pythons, les crocodiles et les tortues.

Selon la même source, le JZR célébrera par ailleurs durant le mois de janvier 2019 son 7ème anniversaire, une occasion d'organiser différentes actions pour ses visiteurs et son personnel, ajoutant que des actions pédagogiques et de divertissement seront au rendez-vous durant la semaine allant du 7 au 13 janvier.