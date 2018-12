Divers

27/12/2018

Arrestation



Le service préfectoral de la police judiciaire de Fès a arrêté, mardi, un ressortissant subsaharien, âgé de 21 ans, soupçonné de vol par effraction dans une agence bancaire.

Les services de la préfecture de police de Fès avaient fait, dimanche soir, le constat du vol par effraction ayant ciblé l'agence bancaire, notamment du matériel informatique et des documents bancaires, précise la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, indiquant que les enquêtes et investigations sur le terrain, appuyées par les expertises techniques, ont permis l'arrestation, mardi, du mis en cause principal.

La perquisition menée par les services de police dans la maison que loue le prévenu a permis la saisie d'un lot de documents volés, relève la même source, ajoutant que le matériel informatique a été saisi chez un autre individu soupçonné de dissimuler le butin provenant de cet acte criminel.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée par le parquet compétent pour tirer au clair cette affaire, conclut la DGSN.



Sacs en

plastique



La commission provinciale mixte de contrôle a procédé, mardi, au démantèlement d’un atelier clandestin de fabrication de sacs en plastique interdits, à Had Soualem, province de Berrechid, et ce en application de la loi interdisant la fabrication, l’importation, l’exportation, la commercialisation et l’utilisation des sacs en plastique, indique le ministère de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie numérique.

Cette opération a permis la saisie de près de 8,6 tonnes de sacs plastiques finis interdits d'usage (soit 1,7 million de sacs), de 8,48 tonnes de matières premières, de 500 kg de déchets de produits plastiques récupérés, ainsi que des machines et outils utilisés dans la fabrication des sacs (5 extrudeuses et 14 soudeuses), précise le ministère dans un communiqué. Les autorités ont procédé à la fermeture de l’atelier et à l’envoi des produits et machines saisis au dépôt municipal, ajoute la même source, notant qu'une enquête judiciaire a été ouverte à cet effet.