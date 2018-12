Divers

Le Difaâ d'El Jadida s'est imposé à domicile face au Chabab Rif Al Hoceima (1-0), samedi soir en match de la 13ème journée du Botola Maroc Telecom D1 de football, disputé au stade El Abdi.

L'Unique réalisation des Doukkalis a été inscrite par Mehdi Kernass à la 53ème minute de jeu.

Cette victoire permet au DHJ de se hisser à la 3ème position avec 18 points, à deux unités du duo de tête, le WAC et le HUSA. En revanche, le CRA est lanterne rouge avec 10 points.

A noter que le RCOZ affrontera, ce soir à partir de 18 heures au stade municipal à Oued Zem, l’ASFAR.



…Et D2



Voici les résultats de la 14è journée du Botola Maroc Telecom D2 de football:

JSM-WAF : 1-0

ASS-CRS : 1-3

CAK-RBM : 0-0

JSKT-IZK: 1-4

KAC-CJBG: 4-2

RCAZ-USK: 3-1

WST-RAC: 1-0

MAS-OD: 3-1

Classement

1-RCAZ: 32 pts

2-RBM: 23 pts

3-ASS: 21 pts

MAS: 21 pts

CRS: 21 pts

KAC: 21 pts

7-RAC: 20 pts

8-WST: 19 pts

9-CAK: 18 pts

10-IZK: 17 pts

11-OD: 16 pts

12-WAF: 14 pts

13-USK: 13 pts

CJBG: 13 pts

JSM: 13 pts

16-JSKT: 7 pts



Mille participants au Trail Lalla Takerkoust



La 2ème édition de l'Eco-Trail Lalla Takerkoust (province d'Al Haouz) sera organisée le 17 février prochain, à l'initiative de l’Association Trail Maroc.

Cette manifestation sportive et écologique, organisée en partenariat avec l’Agence TSM, connaîtra la participation de 1.000 amateurs de trail, indique un communiqué des organisateurs.

Cette compétition comporte trois parcours. Le premier "Le Grand Trail du Lac" s'étend sur une distance de 29 km alors que le deuxième "Le Trail du Lac" est de 18 km.

Le troisième baptisé "Le Trail Découverte et Marche nordique" s'étend, quant à lui, sur 9 km.

L’Eco-Trail du Lac Lalla Takerkoust est la première étape d’un circuit de trois événements programmés en 2019 destinés à promouvoir le sport d’endurance, l’écologie, la solidarité locale et la promotion du "corporate running", afin de renforcer les liens dans l’entreprise et forger une solidarité entre collaborateurs.

Au-delà de l'évènement sportif, l'Eco-Trail du Lac Lalla Takerkoust est surtout l’occasion pour mettre en avant le potentiel dont dispose le Maroc en matière de développement de l’écotourisme sportif.

Il sera aussi question de mettre en exergue le trail comme sport à part entière et accessible à tous, développer des stations-trails comprenant des parcours balisés en dehors des événements et promouvoir l’écotourisme sportif.

L’évènement sera marqué par des actions caritatives au profit des populations rurales et montagneuses de la région, régulièrement touchées par des vagues de froid en cette période.



Bronté Low s’adjuge Lalla Aïcha Tour School



Le rideau est tombé sur la 7ème édition du Lalla Aïcha Tour School de golf, épreuve qualificative du Ladies European Tour.

Placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la dernière étape de cette édition s’est déroulée du 16 au 20 décembre sur les parcours du Golf d’Amelkis et du Palm Ourika.

Pour rappel, la numéro 1 mondiale Ariva Jutanugarn avait triomphé lors de la première édition du Lalla Aïcha Tour School en 2012.

Les 115 joueuses sélectionnées se sont sportivement affrontées durant 5 tours (alternativement sur les Golfs d’Amelkis et du Palm Golf). Finalement les 60 premières et ex-aequo se sont retrouvées sur le Golf d’Amelkis samedi 20 décembre pour la finale.

Les 25 premières bénéficieront d’une catégorie leur permettant de disputer la majorité des tournois du Ladies European Tour.

Et c’est la Britannique Bronté Law qui a triomphé en jouant -21 sur les 4 Tours devant Linnea Ström et Sian Evans. Maha Haddioui était dispensée de repasser les cartes du fait de son classement final sur le LET.