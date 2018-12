Divers

21/12/2018

Enquête après le décès d'un nourrisson



Le ministère de la Santé a annoncé, mercredi, l'ouverture d'une enquête urgente et approfondie après le décès d'un nourrisson et la détérioration de l'état de santé de cinq nouveau-nés à la maternité des Orangers relevant du Centre hospitalier universitaire Avicenne de Rabat.

Dans un communiqué, le département a rappelé que "le staff médical et infirmier s'est empressé d'assurer la prise en charge de six nouveau-nés qui ont été aussitôt transférés au service de réanimation et de soins intensifs à l'hôpital pédiatrique, ce qui a permis d’améliorer l’état de cinq nourrissons", déplorant la mort d'un bébé en dépit des efforts consentis par le personnel médical.

Il a également a fait part de ses regrets pour cet incident douloureux et a exprimé ses sincères condoléances à la famille du nouveau-né décédé.

A cet égard, la direction du CHU Ibn Sina a ouvert une enquête sur les circonstances de ce drame et a chargé une commission de mener les investigations nécessaires afin de déterminer les causes de ce décès et de la détérioration de l'état de santé des cinq nourrissons, et d'établir les responsabilités le cas échéant.



Conférence



‘’La force des raisons, logique et médecine’’ est le thème d’une conférence qui sera donnée, vendredi à Fès, par le chercheur Mohamed Ali Benmakhlouf, professeur à l’Université de Paris Est Créteil. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du programme ‘’Rencontre des sciences et société’’, initié par le ministère de tutelle dans le but de promouvoir l’ouverture de l’université sur son environnement et de permettre aux étudiants d’enrichir leurs connaissances au contact de chercheurs et spécialistes de haut rang.

Ouvert à l’ensemble des étudiants inscrits en cycle doctoral, cet évènement vise également à renforcer les interactions et les échanges entre les différentes disciplines scientifiques de l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah (USMBA).

Professeur Mohamed Ali Benmakhlouf est membre senior de l’Institut universitaire de France et membre correspondant de l’académie nationale de pharmacie. Il est l’auteur de dizaines d’ouvrages et d’articles scientifiques sur la philosophie, la logique, la déontologie, la pensée, la civilisation, l’éducation, le patrimoine, la justice et la société.