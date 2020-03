Divers sportifs

02/03/2020

Eliminatoires

du Mondial U17



La sélection féminine U17 de football s’est imposée en déplacement face à son homologue botswanaise (1-0), vendredi à Gaborone, en match aller du 1er tour des éliminatoires de la Coupe du monde de la catégorie.

Salma Tammar a inscrit l’unique réalisation de la rencontre en première période (23e).

Le match retour est programmé pour le 14 mars.

Le Onze national s’était qualifié pour le 1er tour après deux victoires face au Djibouti sur le score de 7 buts à 0 aussi bien à l’aller qu’au retour.



Stage du Onze national



La sélection nationale féminine effectuera, du 2 au 9 mars, un stage de préparation à huis clos au Complexe Sportif Mohammed VI de Maâmora à Salé, annonce vendredi la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).

Ce stage, qui connaîtra la participation de 26 joueuses, sera ponctué par un match amical qui opposera, le 8 mars au stade Prince Héritier Moulay El Hassan, la sélection nationale à son homologue ghanéenne, souligne la FRMF dans un communiqué publié sur son site internet.

Voici, par ailleurs, la liste des 26 joueuses convoquées par la sélectionneuse nationale, Kelly Lindsey: Assia Zahir (Chabab Atlas Khénifra), Khadija Remichi (AS FAR), Hind Hasnaoui (AS FAR), Naima Fadel (AS FAR), Hanane Aithaj (AS FAR), Ghizlane Chabak (AS FAR), Ibtissam Jridi (AS FAR), Sanae Masoudi (AS FAR), Nouhaila Benzina (AS FAR), Narimane Addi (AS FAR), Siham Boukhami (AS FAR), Fatima Tagnaout (AS FAR), Ghizlane Chehiri (AS FAR), Zineb Redouani (AS FAR), Rania Salmi (Atlas 05), Siham Bassir (Atlas 05), Nezha Ait Baba (Club municipalité de Laâyoune), Hayat Khirou (Club municipalité de Laâyoune), Cherine Kendil (Club municipalité de Laâyoune), Imane Abdelahad (Ittihad de Tanger), Soumia Hadi (Club municipal de Meknès), Salma Amani (FC Issy-les-Moulineaux, France), Nawal Romondo (Saint-Étienne, France), Nahla Nekkach (Dijon, France), Fatima Zahra Gharbi (Escuela Manu, Espagne) et Yasmine Laâroussi (FC servette, Suisse).



Matchs amicaux



La sélection féminine marocaine U20 disputera deux matchs amicaux face à la sélection gabonaise le 4 mars et au club français du Paris Saint-Germain quatre jours plus tard, annonce vendredi la Fédération Royale marocaine de football (FRMF). Ces deux confrontations font partie du programme de préparation du Onze national aux prochaines échéances, souligne la FRMF dans un communiqué.