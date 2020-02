Divers sportifs

28/02/2020

Botola Pro D1



Voici le programme de la 18è journée du Botola Pro D1 de football, qui se disputera vendredi, samedi et dimanche:

Vendredi :

17h00: Olympique Khouribga - Rapide Oued Zem (Complexe OCK - Khouribga)

Samedi :

18h00: Mouloudia d'Oujda - Difaâ d'El Jadida (Stade d'Honneur - Oujda)

Dimanche :

16h00: Renaissance de Zemamra - Moghreb de Tétouan (Stade Ahmed Chokri - Zemamra)

18h00: Raja de Béni-Mellal - Olympic de Safi (Stade Municipal - Oued Zem)

Matches reportés: AS FAR - Hassania d'Agadir, Ittihad de Tanger - Wydad de Casablanca, Raja de Casablanca - Youssoufia de Berrechid et Renaissance de Berkane - FUS de Rabat.



Feddal proche

de FC Valence



Le défenseur international marocain Zouhair Feddal, sociétaire du Betis de Séville, est sur le point de rejoindre le FC Valence, selon le quotidien sportif espagnol "Marca".

Les deux clubs ont déjà entamé les négociations pour le transfert du joueur de 31 ans aux rangs de l’équipe valencienne, indique le journal spécialisé, précisant que l’international marocain remplacerait Ezequiel Garay, blessé de longue durée.

Toutefois, note "Marca", Betis de Séville n’envisage pas de libérer le joueur avant lundi prochain, soit après le match devant opposer, samedi, les deux équipes dans le cadre de la 26ème journée du championnat espagnol.

En plus, le club andalou veut prêter Feddal à Valence jusqu’à la fin de la saison avec une option d’achat obligatoire, alors que l’équipe "che" envisage seulement un prêt.

Dans tous les cas, les deux clubs reprendront les négociations la semaine prochaine pour trouver une solution, écrit le quotidien, assurant que Feddal reste le mieux placé pour renforcer la défense de Valence.