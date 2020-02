Divers sportifs

20/02/2020

Coupe arabe U20



La sélection marocaine U20 de football affrontera aujourd’hui l’équipe nationale de Djibouti pour le compte de la deuxième journée (Groupe B) de la Coupe arabe U20 dont les phases finales se déroulent en Arabie Saoudite. Lors de la première journée disputée lundi, le Onze national a battu son homologue du Bahreïn sur le score de (4-2). Les réalisations de la sélection marocaine ont été l'œuvre de Mohamed Amine Sahal (25è min), Mountassir Lahtimi (39è min), Anouar Azzouzi (70è min) et Omar El Amrani (89è min).

Quant aux buts de la formation bahreïnie, ils ont été inscrits par Sayed Jaouad Ali (55è min) et Salem Salem du point de penalty (62è min).



Tournoi

féminin UNAF



La sélection féminine marocaine s’est imposée face à son homologue tanzanienne sur le score de 3 buts à 2, mardi au Stade El Karam de Tunis lors du match comptant pour la 2ème journée du tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF), a annoncé la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Nourimane Addi (8ème), Salma Amani (44ème) et Sanae Messoudi (65ème) ont offert la victoire au Onze national, a indiqué la FRMF sur son site internet. Il s’agit de la deuxième victoire des Lionnes de l’Atlas dans cette compétition, a précisé la même source, ajoutant que la sélection nationale compte six points à son actif.

Le troisième match opposera la sélection marocaine à son homologue mauritanienne ce jeudi à 11H, a fait savoir la Fédération.



Trail Lac Lalla

Takerkous



Le Marocain Lahcen Echaouy s'est adjugé l'épreuve de 42 km comptant pour la troisième édition du Trail Lac Lalla Takerkous, organisée récemment à l'initiative de l'association "Trail Maroc". Echaouy a remporté l'épreuve, organisée sous le thème "Courir écolo et solidaire", en 2h 47min et 32 secondes devant son compatriote Abdelaziz Baghazza qui a couru l'épreuve en 2h 48min et 15 secondes. Le Français Luc Veron complète le podium en 2h 49 min et 12 secondes. L'épreuve de 29 km est revenue au Marocain Hamid Mostafa (2h04'32), qui a devancé le Français Luc Boccard (2h12'47) et l'autre Marocain Ali Benhaba (2h22'25). Youssef Ajajjiroud a quant à lui remporté la course de 19 km en 1h04min et 39 secondes, devant Nabil Rbaki (1h04'39) et Zakaria Aherrou (1h05'15). Enfin l'épreuve de 9 km a été dominée par le Marocain Rida Laachari en 36 minutes et 05 secondes, devant ses deux compatriotes, Abderrahim Ouanamane (39'54) et Abdelaziz Belanine (40'15).