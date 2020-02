Divers sportifs

19/02/2020

Coupe arabe U20

Le onze national bat le Bahreïn (4-2)



La sélection marocaine U20 de football a battu son homologue du Bahreïn sur le score de 4 buts à 2, lundi à Riyad, pour le compte de la première journée (groupe B) de la Coupe arabe U20.

Les réalisations de la sélection marocaine ont été l'oeuvre de Mohamed Amine Sahal (25è min), Mountassir Lahtimi (39è min), Anouar Azzouzi (70è min) et Omar El Amrani (89è min). Quant aux buts de la formation bahreïnie, ils ont été inscrits par Sayed Jaouad Ali (55è min) et Salem Salem du point de penalty (62è min). Pour le compte de la deuxième journée, le Maroc affrontera Djibouti jeudi prochain.



CHAN 2020

Le Maroc dans

le groupe C



Le Maroc a hérité du groupe C aux côtés du Rwanda, de l'Ouganda et du Togo à l'issue du tirage au sort de la phase de poules du championnat d’Afrique des nations des joueurs locaux (CHAN 2020), tenu lundi au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Le Maroc, tenant du titre, a été placé au chapeau 1 aux côtés du Cameroun, pays hôte, de la Libye et de la Zambie. Le Cameroun a été placé au groupe A aux côtés du Mali, du Burkina Faso et du Zimbabwe.

Quant au groupe B, il comprend la Libye, la République démocratique du Congo (RDC), le Congo et le Niger, tandis que le groupe D est composé de la Zambie, la Guinée, la Namibie et la Tanzanie. L’équipe nationale jouera son premier match contre le Togo. Le match d’ouverture opposera le 4 avril le Cameroun au Zimbabwe. La phase finale du Championnat d’Afrique des nations 2020 se tiendra du 4 au 25 avril 2020 dans trois villes camerounaises, en l’occurrence Yaoundé, Douala et Limbé.



Dressage et

saut d'obstacles

L’équipe marocaine qualifié (JO 2020)



La Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE) a annoncé, lundi, la qualification de la sélection nationale de saut d’obstacles, ainsi que la qualification individuelle en dressage d’un cavalier marocain aux Jeux olympiques (JO) d'été 2020 qui se tiendront à Tokyo du 24 juillet au 9 août prochains. C’est la première fois de l'histoire du saut d’obstacles marocain qu'une équipe est qualifiée pour ce rendez-vous sportif international, a précisé la FRMSE dans un communiqué, rappelant la participation à titre individuel du cavalier Abdelkebir Ouaddar aux JO de Rio en 2016. Les épreuves équestres olympiques auront lieu du 25 au 28 juillet pour le dressage et du 4 au 8 août pour le saut d’obstacles au parc équestre de Setagaya qui avait déjà accueilli les épreuves d’équitation en 1964, a fait savoir la même source.





Iker Casillas



Iker Casillas, ancien gardien du Real Madrid, a annoncé lundi sa candidature à la présidence de la fédération espagnole de football (RFEF) en 2020. "Oui, je vais me présenter à la présidence de la RFEF quand les élections seront convoquées", a écrit Casillas sur son compte Twitter, ajoutant "ensemble, nous allons repositionner notre fédération à la hauteur du meilleur football du monde: celui de l'Espagne".

Casillas, 38 ans, a indiqué avoir informé le président du FC Porto, son club actuel, de sa décision. Victime d’un infarctus en mai dernier durant un entraînement, il a repris le chemin de l’entraînement en novembre, mais n’a toujours pas joué le moindre match depuis. Il a entre-temps intégré l’encadrement de Porto, où il assure la liaison entre les joueurs, l’entraîneur et la direction.



Marega



"Je ne pouvais pas rester sur cette pelouse": victime de cris racistes dimanche sur la pelouse du Vitoria Guimaraes, Moussa Marega a défendu lundi son choix de quitter le terrain, qui lui a valu un large soutien du monde du football et des dirigeants politiques du Portugal. Le joueur franco-malien du FC Porto avait quitté dimanche à la 71ème minute le terrain du Vitoria Guimaraes, dans le cadre du championnat portugais, après avoir été victime de cris racistes. "Avec les insultes que je reçois, avec les cris de singes que je reçois, je ne pouvais pas rester sur cette pelouse (...) Ce n'était plus possible", a-t-il réagi lundi sur la radio française RMC.

"Tous les messages de soutien que j'ai reçus, ça m'a donné de l'espoir", a-t-il ajouté.

"Moussa Marega a été la cible d'insultes racistes qui doivent être sévèrement punies", a réagi la Fédération portugaise de football, tandis que la Ligue s'est engagée à "tout faire pour que cet épisode de racisme ne reste pas impuni". "Nous devons tous exprimer notre solidarité envers lui et le refus total de ce type de comportement", a déclaré le Premier ministre Antonio Costa, alors que le président de la République Marcelo Rebelo de Sousa a mis en garde contre les conséquences "dramatiques" du racisme et de la xénophobie.