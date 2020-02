Divers sportifs

12/02/2020

Tournoi d’amitié

Maroc-Suisse



L’équipe de la région de Dakhla-Oued Eddahab a remporté la 8ème édition du tournoi d’amitié Maroc-Suisse de football, organisé du 7 au 9 février à Laâyoune en marge de la Coupe d’Afrique des nations de futsal. L’équipe de Dakhla a été sacrée en battant en finale (2-1) celle de l’association des anciens joueurs de la Jeunesse Sakia El Hamra qui a organisé cette compétition en partenariat avec l’association des Marocains résidant à Genève.

Outre les deux clubs de Dakhla et Lâayoune, cette manifestation sportive a connu la participation de quatre équipes représentant la Suisse, la Mauritanie, la France et la Tunisie, en plus de celles d’El Youssoufia, d’Ait Melloul et des pharmaciens d’Agadir. Ce tournoi, initié avec le soutien de la wilaya de la région Laâyoune-Sakia El Hamra et des conseils élus sous le thème: "Le sport, amitié, éducation et tolérance", a été marqué par l’organisation de plusieurs activités sportives et sociales parallèles au profit d’écoles et d’associations qui s’occupent des enfants à besoins spécifiques à Laâyoune et Smara.



Futsal



Le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports a organisé, lundi à Rabat, une cérémonie en l'honneur de la sélection nationale de futsal, sacrée vendredi dernier championne d'Afrique après sa victoire face à son homologue égyptienne (5-0). Intervenant lors de cette cérémonie, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba, a félicité les joueurs et l'ensemble du staff technique et administratif pour cette performance, les saluant pour les efforts consentis, tout au long de la compétition continentale, pour décrocher le titre. M. Abyaba a souligné que le ministère veillera à fournir tous les moyens nécessaires et à créer les conditions idélales au profit des joueurs afin de poursuivre le travail entamé et réaliser de bonnes performances lors de la prochaine Coupe du monde.

Il a également salué les membres de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) et ses cadres administratifs pour leurs efforts continus, leur persévérance et leur dévouement pour atteindre les objectifs escomptés et hisser haut le drapeau marocain dans plusieurs manifestations, exprimant la volonté du ministère d'accompagner toutes les fédérations dans la réalisation de ces projets sportifs.



Basketball



Le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l’Association "TIBU Maroc" ont signé, lundi à Rabat, une convention de partenariat portant sur l'appui de l’éducation à travers le basketball dans les établissements scolaires.

Signée par le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaïd Amzazi et le président de l’Association "TIBU Maroc", Mohamed Amine Zariat, cette convention a pour objectifs d'appuyer l’éducation par la pratique du sport, encadrer et mettre en place des programmes communs pour atteindre les objectifs tracés, renforcer le partenariat pour le développement humain et diffuser le modèle pédagogique de l’association.