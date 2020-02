Divers sportifs

04/02/2020

Botola Pro D1



Le Raja de Béni Mellal et la Renaissance de Zemamra se sont quittés sur un nul (2-2), dimanche au stade municipal d'Oued Zem, en match comptant pour la 15è journée du Botola Pro D1 de football. Les hommes de Said Chiba ont ouvert le score dès la 16è minute de jeu grâce à Mohamed Kamal, mais la réaction des Mellalis ne s'est pas fait attendre puisque Azzeddine Nekkab et Rachid Ait Hammou ont permis au RBM d'égaliser et de prendre l'avantage.

Alors que la rencontre s'acheminait vers une première victoire de la saison du Raja de Béni Mellal, Mohamed Kamal a égalisé permettant à son club d'arracher le nul à dix minutes de la fin de la partie.

Au terme de cette confrontation, la Renaissance de Zemamra se hisse à la dixième position du classement avec 17 points, aux côtés du Rapide Oued Zem et de l'Olympic de Safi, tandis que le club mellali, qui a essuyé 12 défaites cette saison, demeure lanterne rouge du classement avec trois points seulement.



Championnat D2



Voici les résultats des matches comptant pour la 17è journée du Botola Pro D2 de football, disputés dimanche:

ASS-RAC : 2-2

CAK-KAC : 2-1

CJBG-IZK : 1-1

OD-WAF : 1-0

TAS-KACM : 1-0

USK-CRA : 1-1

Classement

1-RAC : 30 pts

MAS : 30 pts

3-JSS : 28 pts

4-SCCM: 27 pts

5-WAF: 23 pts

IZK: 23 pts

CAK: 23 pts

8-ASS: 22 pts

OD: 22 pts

CJBG: 22 pts

TAS: 22 pts

WST: 22 pts

13-KAC: 19 pts

14-KACM: 18 pts

15-USK: 11 pts

CRA: 11 pts



CAN futsal



L’équipe angolaise s'est qualifiée dimanche après-midi pour les demi-finales de la 6ème Coupe d'Afrique des nations de futsal Total 2020, disputée actuellement à Laâyoune, après sa large victoire (5-1) devant son homologue de la Guinée.

L’Angola rejoint ainsi dans le dernier carré l'équipe nationale marocaine, l'Egypte et la Libye qui avait assuré la veille son ticket pour les demi-finales en s'imposant (2-1) face à la Guinée équatoriale (groupe A).

La sélection marocaine devait affrontera en demi-finales son homologue de l'Angola, tandis que l'équipe égyptienne devait croiser le fer avec la Libye. La CAN 2020 offre trois billets pour la Coupe du monde de futsal de la FIFA qui se tiendra du 12 septembre au 4 octobre 2020 en Lituanie.