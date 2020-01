Divers sportifs

01/02/2020

Karaté



La Fédération Royale marocaine de karaté et disciplines associées (FRMK) organise, du 7 au 9 février à la salle couverte Ziaten à Tanger, l'édition 2020 du Championnat d'Afrique de karaté. Il s'agit de la 19è édition du Championnat pour la catégorie des seniors, la 11è pour les juniors et la 3è pour les cadets, indique un communiqué de la FRMK.

Afin de jeter la lumière sur cet événement sportif continental, la Fédération tiendra une conférence de presse lundi prochain dans la ville du Détroit (15h00). Les meilleurs karatékas du continent, représentant 25 pays, prendront part à cette compétition afin de glaner des points susceptibles de les qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo, ajoute la même source.



Muay-thaï



Le champion du monde de muay-thaï, le Marocain Youssef Boughanem, s'est imposé par KO face à l'Espagnol Larios Ennias, au terme d'un match disputé mercredi à Paris, pour le compte du Prestige Fight. Le champion marocain est parvenu à mettre un terme à cette confrontation (72,5 kg) en mettant KO son adversaire dès le troisième round, sachant que la partie devait se dérouler en cinq tours.

Un communiqué de la Fédération Royale marocaine de kick-boxing, muay thai-savate et sports assimilés a indiqué que Boughanem défendra, dès mars prochain, son titre WBC devant le champion thaïlandais Sograw Petchyindee au célèbre stade de muay-tai Lumpini dans la capitale Bangkok

Tenant d'une série de titres mondiaux, Youssef Boughanem, qui réside en Thaïlande, est actuellement considéré comme l'une des légendes du muay-thai au niveau international. Il compte à son actif plus de 240 matchs professionnels, ajoute la même source.



Boxe



Les pugilistes marocains Mohamed Amine Arbii et Oussama Rabii ont décroché respectivement l'argent et le bronze lors de la première édition du Championnat arabe de boxe, organisée par la Fédération koweïtienne, du 23 au 29 janvier au Koweït.

Mohamed Amine Arbii a décroché la médaille d'argent dans la catégorie des 66 kg, tandis que l'autre représentant du Maroc, Oussama Rabii, a décroché le bronze dans celle des 70 kg, indique un communiqué de la Fédération Royale marocaine de boxe.

Outre le Maroc, ce championnat a connu la participation de dix autres pays arabes, à savoir le Koweït, la Palestine, la Tunisie, la Syrie, la Libye, l’Egypte, le Qatar, l'Algérie, les Emirats arabes unis et l'Irak, fait savoir la fédération.



Handisport



Le Maroc a récolté 18 médailles, dont 6 en or, aux Jeux panafricains de Special Olympics, dont la première édition s'est disputée du 23 au 30 janvier au Caire, en Egypte.

Lors de cette manifestation, qui a connu la participation de 800 athlètes de 42 pays, le Royaume a été représenté dans trois disciplines, en l’occurrence le basket-ball, l'athlétisme et le poutchi.

Dans la compétition de basketball, l’équipe du Maroc masculine a occupé la première place en dominant la formation égyptienne en finale. Chez les dames, le Maroc a été également classé premier en s’imposant en finale face à l’Egypte.

En athlétisme, le Maroc a remporté 3 médailles en or, 2 en argent et 5 en bronze, tandis qu’en poutchi, le Royaume a décroché une médaille d'or, 5 en argent et 7 en bronze.

Special Olympics est une organisation sportive qui œuvre pour l’inclusion des personnes ayant une déficience intellectuelle à travers le monde. Présent dans 172 pays, c’est en 1968 que le mouvement est lancé par Eunice Kenedy Shriver, la sœur cadette du président américain John Kennedy.