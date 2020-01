Divers sportifs

31/01/2020

Basketball



L'Association sportive de Salé (ASS), section basket-ball, s'est qualifiée pour les quarts de finale de la 31è édition du tournoi international de Dubaï de basket-ball, en dépit de sa défaite, mercredi, face au club syrien de Wataba (75-72), en match comptant pour la 5è journée de cette édition. Le club syrien a mené au score lors des deux premiers quarts-temps du match (20-18) et (38-37), tandis que le club slaoui a pris le dessus en 3è (58-51) avant de s'incliner au quatrième (72-75). Les deux clubs se sont qualifiés pour les quarts de finale de ce tournoi international.

Lors de leurs premiers matches, les Slaouis se sont imposés face à l'Union d'Alexandrie sur le score de 88-87, à l'université américaine de Dubaï (91-84) et au club libanais Hoops (88-84) avant de s'incliner face à l’autre club libanais d’Al-Riyadi (77-82). Pour rappel, l'ASS avait remporté l'édition 2017 de ce tournoi.



Trail



La troisième édition du Trail Lac Lalla Takerkoust, grand rendez-vous des passionnés de la nature, se tiendra le dimanche 16 février autour de ce lac et ses montagnes, avec en toile de fond le sommet enneigé du mont Toubkal. Quelque 800 coureurs et marcheurs seront ainsi appelés à se mesurer sur cinq parcours trail de 3, 9, 19 et 29 km, autour du lac Lalla Takerkoust, et un parcours de 42 km annoncé comme "une véritable rencontre avec un potentiel nature encore méconnu", indique un communiqué des organisateurs. Lors de cet événement sportif organisé sous le thème "Courir écolo et solidaire", coureurs, organisateurs et sponsors seront là aussi pour tenter de contribuer à des actions sociales concrètes menées sur le terrain, comme la collecte de couvertures chaudes et de vêtements afin de faire face à la vague de froid et aux chutes de neige qui caractérisent cette période dans la région d’El Haouz, selon la même source.

Parallèlement à la course, les organisateurs soulignent que le nettoyage des parcours sera assuré sur 100 km grâce à l’aide de volontaires rémunérés, afin de promouvoir une activité en pleine nature respectueuse de son environnement, sa biodiversité et son écosystème.