Divers sportifs

30/01/2020

Botola Pro D1



Voici le programme de la 15è journée du Botola Pro D1 de football qui se déroulera vendredi, samedi et dimanche prochains:

Vendredi

Ittihad Tanger - Rapide Oued Zem (Grand stade de Tanger-19h)

Samedi

Olympique Khouribga - Moghreb Tétouan (Complexe OCP de Khouribga-15h)

Difaâ El Jadida - Youssoufia Berrechid (Stade El Abdi d'El Jadida-19h)

Dimanche

Raja Béni-Mellal - Renaissance Zemamra (Stade Municipal d'Oued Zem-15h)

Reportés: AS FAR - Raja Casablanca, Mouloudia Oujda - Hassania Agadir, Renaissance Berkane - Olympic Safi et Wydad Casablanca - FUS Rabat.



Championnat D2



Voici le programme de la 17è journée du Botola Pro D2 de football qui se disputera dimanche prochain (15h00):

Association sportive de Salé - Racing Casablanca (Stade Boubker Amer de Salé)

Chabab Atlas Khénifra - Kénitra Athlétic Club (Stade municipal de Khénifra)

Jeunesse Benguerir - Ittihad Khemisset (Stade municipal de Benguerir)

Maghreb de Fès - Jeunesse Sportive Salmi (Stade d'Honneur de Meknès)

Olympique Dcheira - Widad Fès (Stade Ahmed Fana de Dchiera)

Chabab Mohammédia - Wydad Temara (Stade El Bachir de Mohammedia)

Tihad Casablanca - Kawkab Marrakech (Stade Roches Noires de Casablanca)

Union Sidi Kacem - Chabab Rif Al Hoceimi (Stade Municipal de Machaa Belaksiri).



EN féminine



La sélection nationale féminine de football s’est imposée face à son homologue tunisienne sur le score de 2 buts à 1, au terme d'un match amical disputé mardi au stade Boubker Ammar à Salé.

Les deux buts des Lionnes de l’Atlas ont été l’œuvre de Nourimane Addi (13e) et Chirine Knaidil (90e), qui permettent à la sélection nationale de décrocher la victoire lors du premier match de cette double confrontation, alors que le second est prévu jeudi au stade municipal de Témara (11h00).

Cette double confrontation s'inscrit dans le cadre du programme de préparation des Lionnes de l'Atlas aux prochaines échéances.