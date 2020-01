Divers sportifs

29/01/2020

Botola Pro 1



L'Olympic de Safi (OCS) et le Mouloudia d'Oujda (MCO) se sont quittés sur un nul (2-2), en match comptant pour la 14è journée de la Botola Pro D1 de football, disputé lundi au stade El Massira à Safi.

Dès la 13è minute, les Oujdis ont ouvert la marque grâce au but de l'attaquant Adam Ennaffati avant que Mohamed El Morabit ne remette les pendules à l'heure à la 67è minute pour le compte du club safiot.

A 20 minutes de la fin de la rencontre, les hommes d'Abdelhak Benchikha ont repris l'avantage par le biais d'Ismail Khafi qui a transformé un penalty sifflé à la 70è minute. Un deuxième penalty a été sifflé lors du temps additionnel, cette fois, en faveur du club safiot qui a réussi, grâce au but du Malien Amadou Samake, à arracher le nul.

Au terme de la rencontre, le Mouloudia conserve sa troisième place du classement avec 24 points, tandis que le MCO se hisse à la neuvième position avec 17 unités, aux côtés du Difaâ d'El Jadida.



Open de karaté



La sélection nationale de karaté a remporté trois médailles de bronze lors de l'Open Paris de karaté - Premier League- disputé du 24 au 26 janvier.

La première médaille est revenue au champion Oussama Darii, qui a participé dans la catégorie de moins de 60 kg simple hommes, a indiqué lundi la Fédération Royale marocaine de karaté (FRMK) dans un communiqué.

Chez l'équipe nationale féminine, Sanaa Aguelmam, Aya Nassiri et Lamia El Bertali ont remporté la médaille de bronze dans la catégorie des techniques (katas).

Dans cette catégorie, une performance similaire a été réalisée par la sélection nationale masculine composée de Adnane El Hakimi, Mohamed El Hani et Bilal Benkacem.



Tir sportif



La troisième édition du Grand prix international du Maroc de tir sportif et le championnat arabe de cette discipline se tiendront, du 31 janvier au 8 février, au club El Arjat à Salé, sous la présidence de SAR le Prince Moulay Rachid.

Organisées par la Fédération Royale marocaine de tir sportif, ces deux compétitions dans les disciplines de Trap et de Skeet connaîtront la participation de plus de 105 athlètes internationaux représentant 19 pays, indique un communiqué de la Fédération, notant que la cérémonie d'ouverture se déroulera au club El Arjat vendredi 31 juillet.

Venus du Bahreïn, de l'Algérie, de la Belgique, du Chili, de l’Egypte, de la Finlande, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, du Koweït, du Pérou, du Qatar, du Sénégal, du Luxembourg, de la Russie, des Etats-Unis, de la Palestine, du Portugal, du Mexique et de la République Tchèque, les tireurs s’affronteront pour remporter les titres des deux compétitions.