Divers sportifs

25/01/2020

Botola Pro 1



L'Ittihad de Tanger s'est incliné à domicile face à l'Olympic de Safi (1-2), en match retard comptant pour la treizième journée, disputé jeudi soir sur la pelouse du stade Ibn Batouta de Tanger.

Les Safiots ont ouvert le score (33è) par le biais de Walid Sabbar, avant que son coéquipier Issam Boudali ne double la mise (35è).

A dix minutes de la fin de la rencontre, les Tangérois ont réduit le score (80è) par l'intermédiaire de Soufiane El Moudane. Au terme de la rencontre, le club safiot se hisse à la 9è place du classement avec un total de 16 points, ex æquo avec la Renaissance de Zemamra et le Rapide Oued Zem. Pour sa part, l'Ittihad de Tanger stagne à la quinzième position avec 10 points.

Programme de la 14ème

journée avec arbitres

Samedi

19h00 : CAYB-RBM au complexe municipal de Berrechid (Hicham Tamsamani)

Dimanche

15h00 : RCAZ-ASFAR au stade Ahmed Choukri à Zemamra (Noureddine Jaafari)

19h00 : FUS-DHJ au stade Prince Héritier Moulay El Hassan (Mostafa Kechaf)

Lundi

17h00 : OCS-MCO au stade El Massira à Safi (Selimane El Attifi)

NB : Les matches HUSA-IRT, MAT-RSB, RCA-OCK et RCOZ-WAC ont été reportés.



Championnat D2



La phase retour de la Botola Pro 2 de football débutera ce dimanche à partir de 15h00. Le programme de la 16ème journée avec arbitres se décline comme suit :

CRA-MAS au stade Mimoun El Arsi à Al Hoceima (Moncef Zine Allaoui)

IZK-TAS au stade 18 novembre à Khémisset (Saadi El Hanafi)

JSS-OD au stade Errazi à Berrechid (Saad Warid)

KAC-ASS au stade municipal à Kénitra (Youssef Tezriki)

KACM-SCCM (stade non encore déterminé) (Hamza El Fareq)

RAC-CJBG au stade Père Jégo à Casablanca (Mohamed Bellote)

WAF-CAK au stade d’honneur à Meknès (Mohcine Sourdy)

WST-USK au stade municipal à Témara (Youssef Haraoui)



Cross-country



La 28ème édition du Championnat national universitaire de cross-country aura lieu le 30 janvier courant sur le parcours Sidi Amara à Marrakech.

Inscrit dans le cadre des activités sportives organisées par la Ligue régionale du sport universitaire de l'Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech, ce championnat national universitaire est prévu, en collaboration avec la Fédération Royale marocaine du sport universitaire.

Cette manifestation sportive verra la participation de toutes les universités marocaines à raison de deux équipes par université, dont une féminine et une masculine, indique un communiqué de l'UCA. Cette compétition devra permettre de choisir les meilleurs athlètes devant représenter le Maroc au Championnat du monde universitaire de cross-country prévu le 7 mars prochain dans la cité ocre, précise la même source. Au terme de deux courses féminine et masculine d'une distance de 10.000 mètres chacune, des prix seront remis aux différents vainqueurs.