Divers sportifs

23/01/2020

CAN de futsal



La Commission d'organisation de futsal et beach-soccer de la CAF a confirmé la participation de l’Ile Maurice, à la suite du retrait de l'Afrique du Sud, au tournoi final de la Coupe d'Afrique des nations futsal Total Maroc 2020 prévu du 28 janvier au 7 février.

Ayant perdu contre l'Afrique du Sud lors des éliminatoires, l’Ile Maurice a reçu l'approbation de la Commission d'organisation conformément au règlement du tournoi. Elle rejoint le Maroc, la Libye et la Guinée Equatoriale dans le groupe A.

Quant au groupe B, il est composé de l'Egypte, de la Guinée, de l'Angola et du Mozambique.

Les trois meilleures équipes représenteront l'Afrique lors de la Coupe du monde de futsal de la FIFA 2020 qui se tiendra du 12 septembre au 4 octobre 2020 en Lituanie.



Arbitrage



La Confédération africaine de football (CAF) a désigné un quatuor d'arbitrage marocain pour le match comptant pour la 5è journée de la Coupe de la CAF (groupe A), qui opposera le club de Nouadhibou de Mauritanie à Port-Saïd d'Egypte.

L'arbitre désigné, Karim Sabri, sera assisté par Hicham Ait Abou, Youssef Mabrouk et Samir Kazzaz.

Le match aura lieu le 26 janvier au stade d’Alexandrie.



Championnat D2



La phase retour du championnat national de football, Botola Pro D2, débutera ce dimanche à partir de 15 heures. Le programme de la 16ème journée se décline comme suit :

CRA-MAS au stade Mimoun El Arsi à Al Hoceima

IZK-TAS au stade 18 Novembre à Khémisset

JSS-OD au stade Errazi à Berrechid

KAC-ASS au stade municipal à Kénitra

KACM-SCCM (stade non encore déterminé)

RAC-CJBG au stade Père Jégo à Casablanca

WAF-CAK (stade non encore déterminé)

WST-USK au stade municipal à Témara



Sambo



Conformément à son calendrier national 2019/2020, la Fédération Royale marocaine de sambo et tai jitsu organise le championnat national des jeunes de sambo (poussins, benjamins, minimes, cadets et juniors), et ce le dimanche 26 janvier au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca, à partir de 09h00.



Boxe



L'équipe marocaine de boxe seniors a occupé la troisième place lors du tournoi international "Ahmet Comert", organisé à Istanbul en Turquie du 13 au 20 janvier.

Les pugilistes marocains Zine El Abidine Amrouj, Said Mourtaji et Abdehak Nadir ont remporté respectivement la médaille d'or dans la catégorie 69 kg, et deux médailles de bronze dans les catégories 49 kg et 63 kg, permettant ainsi au Maroc d'arracher la troisième place.

Par ailleurs, les champions Mohamed Hamout (57 kg), Anas Zarifi Alami (75 kg), Yassine Al-Warz (75 kg), Mohamed Sghir (81 kg), Younes Bayala (91 kg) et Ahmed Bourus (91 kg) n'ont pas réussi à monter sur le podium.

La Fédération Royale marocaine de boxe a également souligné dans un communiqué que la participation du Maroc à ce tournoi international s'inscrit dans le cadre de la phase préparatoire des éliminatoires des Jeux olympiques qui se dérouleront du 20 au 29 février à Dakar, dans le but de garantir une qualification aux Jeux olympiques de Tokyo, l'été prochain.



Taekwondo



Le président de la Fédération Royale marocaine de taekwondo, Driss Hilali, a été nommé membre du comité de supervision des compétitions de taekwondo lors des Jeux olympiques de Tokyo 2020.

M. Hilali a précédemment supervisé la gestion technique de nombreuses manifestations mondiales et continentales, outre sa participation aux travaux du bureau exécutif de la Fédération internationale de taekwondo, dont la dernière s'est tenue en décembre dernier dans la capitale russe, Moscou.