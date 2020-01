Divers sportifs

14/01/2020

Botola Pro D1



L’AS FAR s’est inclinée face au Youssoufia de Berrechid, lors d’un match disputé dimanche sur la pelouse du Complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat dans le cadre de la 12è journée de la Botola Pro D1.

La seule réalisation de la rencontre a été l’oeuvre de Zakaria Fati à la 16ème minute.

Grâce à cette victoire, le Youssoufia de Berrechid grimpe à la 10è position avec 14 points alors que l’AS FAR est septième (16 points) ex-aequo avec le Difaâ d’El Jadida.

Dans l’autre match disputé dimanche sur la pelouse du Stade municipal de Oued Zem, le Rapide Oued Zem (RCOZ) et le Fath Sport Union de Rabat (FUS) se sont quittés sur un nul blanc.

Suite à cette rencontre, le FUS a amélioré son classement en passant de la 6ème à la 5ème position avec 18 points, tandis que le Rapide Oued Zem a conservé sa 9ème place (15 points).



Atlas Pro Tour 2020



Le golfeur marocain Soufiane Dahmane s’est adjugé AttijariWafaBank Omnium 1, première épreuve de la 11ème édition de l’Atlas Pro Tour qui s’est déroulée du 8 au 10 janvier sur le parcours bleu du Royal Golf Dar Es Salam à Rabat. Dans un communiqué, l’Association du Trophée Hassan II (ATH) a fait savoir que Dahmane a eu le dernier mot, lors de cette épreuve ayant réuni plus de 40 golfeurs de l’élite nationale, en réalisant un total de 219 points (76, 72, 71), soit 3 coups sous le par.

Au terme de trois jours de compétition, Ayoub Id Omar, Karim El Hali, Othman Raouzi, Dahmane et Maha Haddioui, grâce à un birdie sur le dernier trou, terminent ex-aequo à +3, forçant le départage qui a eu lieu sur le trou n°18.

Et c’est après avoir disputé le play-off que Soufiane Dahmane l’a emporté. Seul amateur encore en lice, le pensionnaire du PalmGolf Casablanca a su faire preuve de caractère.

Le prochain rendez-vous de l’Atlas Pro Tour sera l’Open Palmeraie du 12 au 14 février à Casablanca.